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У Мальты семь матчей подряд без поражений. Но играть в футбол она пока не научилась

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 00:00
Футболисты сборной Мальты. Фото Reuters
Футболисты сборной Мальты. Фото Reuters
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Последние успехи мальтийцев не должны вводить в заблуждение.
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Сборной России предстоит первый сложный отборочный турнир за много лет. На домашний чемпионат мира мы попали автоматом, а на чемпионаты Европы можно выходить со второго места. И вот наконец взрослый суровый отбор, где для решения задачи нужно занимать первое место. Такого не было почти 10 лет: в сентябре 2012-го мы начинали отбираться в Бразилию с Фабио Капелло на бровке и Виктором Файзулиным на ведущих ролях.

Коронавирус сбил календарь мирового футбола, и теперь сборным приходится играть сетами из трех матчей. Судя по результатам прошлой осени, это не очень привычный и не самый удобный формат для нашей сборной. Но в этот раз с календарем повезло. Начинаем мы матчем против Мальты, самой слабой команды группы, а затем уже принимаем Словению и летим в Словакию.

Топы из «Ньюпорт Каунти» и «КасаПиа»

Есть один момент, в котором сборные России и Мальты похожи: практически нет футболистов, выступающих за границей. В нынешнем составе соперника таких трое — защитник Зак Мускат из клуба второй португальской лиги «КасаПиа», полузащитник Тедди Теума из «Униона» (не немецкого, а бельгийского — из второй лиги, конечно) и форвард Люк Гамбин из «Ньюпорт Каунти» (валлийский клуб из четвертого по силе дивизиона Англии). Все остальные играют на Мальте — «Валетта», «Хайбернианс», «Биркиркара» и так далее. Уровень понятен.

Тренирует сборную Мальты итальянец Девис Манджа. В 2013 году он со сборной Италии дошел до финала молодежного чемпионата Европы, который в итоге выиграли испанцы. После того Евро им вроде как интересовался «Милан», но не сложилось. В дальнейшем Манджа работал в серии В со «Специей», «Бари» и «Асколи», а потом пару лет тренировал «Университатю», с которой даже Кубок Румынии выигрывал.

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Шесть побед за 65 лет

Любители рассуждать о том, что «все научились играть в футбол», в качестве аргумента в пользу сборной Мальты могут привести последние результаты команды. К игре с Россией мальтийцы подходят с серией из семи матчей без поражений! Звучит убедительно, но на деле ничего серьезного. УЕФА придумал Лигу наций как раз для таких команд, чтобы они могли играть с равными себе. На матчи Лиги наций и приходятся последние успехи мальтийцев — победы над Андоррой, Лихтенштейном и не блещущей в последнее время Латвией. А еще были «товарняки» с Лихтенштейном и Гибралтаром. Получается, Мальта научилась играть в футбол пока только с теми, кто не очень хорошо это делает.

Чтобы реально оценить силу этой команды, достаточно посмотреть результаты в отборе на Евро-2020. Там мальтийцы заняли последнее место — одна победа над Фарерами и девять поражений. Шведы и румыны на выезде выиграли убедительно — по 4:0, испанцы ограничились всего двумя мячами (зато потом набили семь штук в ответном домашнем матче), а победа норвежцев по счету выглядит самой сложной — всего 2:1.

Упомянутая победа над Фарерами стала исторической. Сборная Мальты существует уже почти 65 лет и за это время одержала всего шесть побед в отборочных матчах на чемпионаты мира и Европы. Три из них — в XXI веке: вдобавок к Фарерам были обыграны команды Армении и Венгрии. Есть еще матчи, о которых на Мальте вспоминают с гордостью. Например, победа над Украиной в товарищеском матче в июне 2017 года (1:0). Правда, из-за превышения числа допустимых замен обеими командами матч не был признан официальным. Была еще почетная ничья в контрольном матче против Швейцарии (0:0 в феврале 2011-го), в той игре вратарь мальтийцев Джастин Хабер взял два пенальти.

И еще два факта для понимания уровня нашего первого соперника. Сборная Мальты 11 раз участвовала в отборочных турнирах к чемпионатам Европы и все 11 раз занимала последнее место в своих группах. А в отборах на чемпионаты мира мальтийцы участвовали девять раз: восемь раз занимали последние места в своих отборочных группах и один раз — пятое место в группе из шести участников.

Нет оснований относиться к сборной Мальты неуважительно. Ее нужно уважительно обыгрывать и двигаться дальше.

Мальта — Россия

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