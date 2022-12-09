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Сегодня, 08:00

Месси vs Роналду: финал ЧМ-2022, о котором страшно даже мечтать. Увидим ли мы одну из величайших развязок в истории спорта?

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Дидье Дешам и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Это определят ближайшие матчи плей-офф.

Готовимся к десерту! На чемпионате мира-2022 нам осталось посмотреть всего восемь матчей, но вклинившаяся в спрессованный календарь двухдневная передышка позволила выдохнуть, оглянуться назад и прикинуть, что нас ждет впереди. А там — самое интересное!

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Бразилия в Катаре играет и мощно, и вместе с тем непринужденно. Банда Тите устраивает шоу с танцами и финтами в каждой встрече — поэтому уже давно слышатся возгласы: «Дайте уже им серьезного соперника!» Что ж, вот он. Да, по составу Хорватия — далеко не самая сильная сборная на планете, но по умению обездвижить оппонента, лишить его пространства и терпеть-терпеть-терпеть этой команде равных мало. Показательно, что у «Шашечных» некого выделить в атакующей линии, за исключением исполняющего скорее черновую работу вингера-ветерана Перишича. Зато Гвардиол с Ловреном составили одну из самых надежных пар центральных защитников на турнире, а Ковачич, Модрич и Брозович дают в центре поля невероятный объем. Приоритеты очевидны. Против пентакампеонов балканцы точно отдадут мяч и займутся разрушением. Лишь в одном из последних восьми матчей хорватов в плей-офф крупных турниров обошлось без овертайма и пенальти, так что план Златко Далича мало для кого является секретом. Но это не значит, что Неймар и компания смогут так же беззаботно куражиться, как им удавалось до того.

Дидье Дешам и Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Дидье Дешам и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Англия и Франция — классическое европейское противостояние, статусное, но необязательно зрелищное. Сама вывеска вроде как обещает футбол высочайшего уровня, но кажется, что здесь многое будет зависеть от тактики, которую выберет Саутгейт. Гарету уже давно ставят в укор чересчур осторожный стиль, который приносит результаты, но ограничивает таланты своих звезд. Против «Трехцветных» тренер вновь окажется перед этой дилеммой. С одной стороны, есть мощнейшая атакующая группа Фоден — Кейн — Сака. С другой, в распоряжении Дидье Дешама есть Мбаппе, а значит, выбор тактики с высокой линией обороны в доминирующем стиле максимально опасен. Саутгейт не любит рисковать, поэтому не удивляйтесь, если исход этого противостояния решит один гол.

Португалия в теории не должна испытать серьезных проблем с Марокко. Но именно в теории. Во-первых, то же самое говорили про испанцев. Во-вторых, до сих пор непонятно, что это было в противостоянии красно-зеленых со Швейцарией: ситуативный всплеск или становление чуть ли не главного претендента на победу на ЧМ. Конечно же, главная интрига в этом матче — в каком списке увидит себя Криштиану Роналду, запасных или первых одиннадцати? Это должно дать ответ на вопрос: действительно ли Фернанду Сантуш готов пойти на предельно жесткие решения ради результата (не забываем, что сменивший Роналду в основе Рамуш оформил хет-трик) или же сила авторитета живой легенды побьет все карты? А выбор этот станет определяющим, ведь еще никто не сумел забить Марокко на этом чемпионате мира, даже с пенальти. Единственный пропущенный мяч — автогол. Магия, аномалия? Называйте как хотите, но португальцам и Роналду лично придется с этим что-то делать.

Неймар, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе. Месси или Криштиану Роналду? Точку в вечном споре готовы поставить Мбаппе и Неймар. Колонка Казакова

Ну и Аргентина — Нидерланды, два четвертьфиналиста, сказать об игре и стиле которых что-то однозначное сложнее всего. «Альбиселесте» вроде нащупали хрупкий баланс, чтобы и Месси спокойно творил, и тылы были прикрыты. Но проблемы с обороной у южноамериканцев возникали даже против Австралии, а создаваемые голевые моменты чересчур редко конвертировались в забитые мячи. «Оранжевые» в этом плане — хищники, способные затаиться, подавить инстинкты и одной своевременной атакой ошеломить жертву. Да, команда Луи ван Гала не показывает искрометный футбол, но нужно ли это, когда все ждут от тебя в первую очередь результат?

Каждый из четвертьфиналов может стать чем-то незабываемым по накалу и сюжету. Но уже сейчас с опаской можно представить, какая кульминация эпохи ждет нас, если Португалия и Аргентина встретятся в финале. Турнирная сетка такое предполагает — и Роналду с Месси об этом наверняка в курсе.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Португалии по футболу
Аденор Леонардо Бакши (Тите)
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