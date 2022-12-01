Какое счастье, что Месси не забил этот пенальти!

Обозреватель «СЭ» — о том, как Лионель и его команда остались на ЧМ-2022.

Когда на 39-й минуте голландский судья Данни Маккелли назначил пенальти за контакт в воздухе руки Войцеха Щенсны с лицом Лео Месси, я испытал даже не двойственные, а тройственные чувства.

Во-первых, скрывать не буду, я болел за Аргентину. По чисто футбольным, подчеркну, соображениям. Месси на своём последнем (хотя кто знает — он из сборной уже уходил) чемпионате мира не мог, не должен был вылететь после группового турнира! Тем более учитывая, в какой он форме в нынешнем сезоне, в отличие от прошлого.

Во-вторых, современные судейские трактовки допускают возможность таких пенальти, и мы не раз их видели. Да, по нашим укоренившимся представлениям (имею в виду болельщиков и коллег, которые смотрят футбол с 80-х, 90-х годов прошлого века), это игровой момент, инерция, и за такое пенальти не дают. Но если сейчас даже в мяч в своей штрафной сыграть нельзя, а потом ногой въехать — есть большая опасность пенальти...

Щенсны-то в мяч как раз не сыграл. А рукой по лицу Месси заехал еще в момент, когда мяч находился в поле. Да, Лео к тому времени уже пробил головой, и именно поэтому мы привыкли считать, что это не пенальти. Но в последнее время, в годы ВАР, появился термин — «телевизионный пенальти». В игре такой не прочувствуешь и не поставишь. При видеопросмотре — запросто. И поди знай, где правда. Это «серая зона», каких, увы, хватает в футбольных правилах и их трактовках.

Абсолютно убежден, что наказания Маккелли за эту точку от ведомства Пьерлуиджи Коллины не понесет. Он никаких установок не нарушил. А вот понес бы, если б не назначил 11-метровый? Вопрос более сложный.

Но факт, что он вызвал у большого числа болельщиков недоумение или даже гнев. Да, они иной раз склонны все упрощать. Но когда человек уже пробил головой мимо ворот, и никто ему не мешал за рамками правил это сделать; если лишь потом произошло столкновение, а главное, гола быть уже не могло — здравый смысл подсказывает, что это не пенальти. Выходит, текущие трактовки правил входят в противоречие со здравым смыслом. И вот то самое «в-третьих», о котором, прочитав вначале (про тройственные чувства), вы наверняка заждались.

Но так вышло, что Щенсны сделал это только для того, чтобы пенальти от Месси блистательно отразить. Удар-то был сильным, пусть и не в самый угол, — как он, прыгая, успел еще и ногу поднять?! А учитывая, что это был второй отраженный им пенальти за два матча, иначе чем фантастикой такое не назовёшь.

Вот только Аргентина и до пенальти владела полным преимуществом, а после — так вообще не давала сборной Польши вспомнить о своем существовании, а Роберту Левандовски — о том, что в футбол играют с мячом, который до него просто не долетал.

До перерыва южноамериканцы каким-то непостижимым образом не забили, и возникло ощущение: если полякам до такой степени прет, то может переть до конца. Но первые же минуты второго тайма доказали обратное. Щенсны пропустил два, а легко мог бы пять-шесть.

Месси на этот раз не забил и не отдал. Но как же он в свои 35 с половиной играл! На каких же легких ногах, только на обострение, и все ведь проходило — дриблинг, пасы. Только не залетало. Но моментов генерировалось столько, что залетело у других. И предчувствие краха «альбиселесте» всего-навсего после первого тайма матча с Мексикой, казалось, было в какой-то другой жизни.

Месси, тогда забив Очоа из далеко не самой простой позиции в самый уголок, перевернул для своей сборной все. Кто там говорит, что он в порядке, когда вся команда в порядке? Вот вам доказательство обратного. Все было плохо, и у Месси тоже. Как и в первом матче, он запустил в небеса мяч со штрафного — а столь неточно пробитый стандарт говорит о том, что не идет вся игра.

Вопреки всему он забил, когда это было нужнее всего. И пробил аргентинскую пробку, и последнюю треть матча команда Скалони провела так, как от нее ждали перед ЧМ по итогам длиннющей беспроигрышной серии.

Лионель Месси не забил пенальти в ворота сборной Польши на ЧМ-2022. Фото Reuters

А с Польшей она окончательно сбросила психологические оковы — и ее стало невозможно остановить. До сих пор до конца не понимаю, Аргентина была в этом матче так сильна или Польша так слаба.

И слава богу, что Месси не забил этот пенальти. Потому что все тут же забыли бы об огромном преимуществе Аргентины до и после, а говорили бы только об этом.

Теперь же, когда пенальти не был забит, зато матч выигран «в одну калитку» с диким соотношением ударов, все могут спокойно рассуждать об уровне «альбиселесте», форме Месси и причинах такой невзрачности польской сборной, исключая Щенсны.

Лео оказался гением и в вопросе, когда лучше пенальти не забить. То, что грозило стать драмой, если не трагедией, превратилось в милый пустяк. Спасибо тебе и за это, Месси. И так хочется верить, что эта неудача с пенальти — не репетиция чего-то куда более значимого.

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