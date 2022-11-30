Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

30 ноября, 23:20

Месси не забил пенальти Польше. Лео мог обойти по голам на ЧМ Марадону и Роналду

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
30 ноября. Польша — Аргентина. Лионель Месси не реализовал пенальти.
Фото Reuters
Конфуз аргентинца.
Чемпионат мира. Группа C
30 нояб, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Польша
0:2
Аргентина

Аргентина и Польша в первом тайме в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 не смогли отметиться голами, но ближе всего к этому были аргентинцы.

На 37-й минуте встречи арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый удар в ворота польской команды после просмотра ВАР: Войцех Щенсны в попытке сыграть верховой мяч рукой ударил Лео Месси в лицо. Арбитр оценил этот момент как фол и указал на точку.

Лидер сборной Аргентины пробил в правый верхний угол ворот — Щенсны угадал направление удара и отразил его. Поляк на ЧМ-2022 отразил уже второй пенальти подряд.

Месси, у которого на чемпионатах мира 8 голов, мог забить свой 9-й гол на турнире, если бы не промах.

По 8 голов на чемпионатах мира также у Диего Марадоны, Криштиану Роналду, Ривалдо, Руди Феллера, Адемира и Оскара Мигеса. Их обойти Месси пока не удалось.

ЧМ&nbsp;2022: матчи 30&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Аргентина и Месси выйдут в плей-офф или провалятся? Франция и Австралия в 1/8 финала. Онлайн-трансляция 30 ноября

Но по количеству матчей на чемпионатах мира Месси превзошел великого аргентинца: у Лео теперь 22 матча на турнирах, у Марадоны — 21 игра. А среди лидеров по этому показателю Лео отстает только от Паоло Мальдини (23 матча за Италию), Мирослава Клозе (24 матча) и Лотара Маттеуса (25 матчей).

Всего у Месси на ЧМ-2022 два гола и один голевой пас.

Войцех Щенсны
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
1
Читайте также
Главная фанзона ЧМ-2022 — тоска и уныние. Особенно по сравнению с Россией на ЧМ-2018
Унылая Дания — главное разочарование ЧМ. Бывший помощник Хиддинка вытащил Австралию в плей-офф
Совфед одобрил закон о дополнительных выходных родителям инвалидов
Кирби: США не поставляют Украине вооружения большой дальности во избежание эскалации
Эксперт увидел попытки Польши сорвать переговоры ЕС по потолку цен на нефть
Что происходит с медициной в Приангарье
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
ЧМ-2022: турнирные таблицы чемпионата мира по футболу в Катаре
ЧМ-2022: кто вышел из групп и сетка плей-офф
Аргентина сыграет с Австралией в 1/8 финала ЧМ-2022, Франция встретится с Польшей
ЧМ-2022, итоговая турнирная таблица группы C: Аргентина и Польша вышли в плей-офф
Стали известны 10 участников плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре
ЧМ-2022: Аргентина и Месси вышли в плей-офф, Польша опередила Мексику. Франция и Австралия в 1/8 финала. Онлайн-трансляция 30 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ангел Траппа. Как выглядит невеста вратаря сборной Германии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости