Месси не забил пенальти, но Аргентина первая. Поляки вползли в плей-офф с бездарной игрой

Аргентинцы сыграют с Австралией, Польша — с Францией.

Аргентина в первых турах не оправдала ожиданий и даже разочаровала. А оправдательные теории о том, что любая команда играет так, как позволяет соперник, разбиваются о пример Бразилии. Той тоже противостояли команды, ставившие во главу угла разрушение, но и с сербами, и со швейцарцами пентакампеоны разобрались с запасом. Не так, как Аргентина, которую в игре с Мексикой вытащил из пропасти уныния гений попавшего в угол с дальней дистанции Месси.

И, надо сказать, Лео после той победы не стеснялся говорить о проблемах. О том, что команде мешала ответственность за результат, и она целый тайм не могла найти свободное пространство. И хотя в словах капитана присутствовал оптимизм, он признал: игру лучших образцов чемпионы Южной Америки демонстрировали только временами. И последнее слово здесь — ключевое.

Стабильностью последних успешных лет и не пахнет, о чем Месси и рассуждал, не прячась за общими фразами. А главный тренер Лионель Скалони, напустив тумана словами о том, что вероятность повторения мексиканской версии состава велика, снова все перекроил. И опять обошелся без Дибалы, который не играет по тактическим соображениям. Зато в состав попали Молина, Ромеро, Фернандес и Альварес, который в детстве был счастлив совместным фото с Месси и Ди Марией, а теперь сыграл с ними на чемпионате мира.

Пять замен после первого тура, четыре после второго — это попытки нащупать оптимальные сочетания. Да и нужно было чем-то удивить прагматичную Польшу, которая даже против Саудовской Аравии не раскрывалась, прежде всего думая о безопасности собственных ворот, которые блестяще защищал Щенсны. Кроме него и бразильца Алиссона в двух турах «сухим» не остался никто, а марокканцы добились этого, использовав двух голкиперов.

И первым Щенсны проверил протащивший мяч в штрафную Месси. Пусть бить пришлось с острого угла, и шансов на успех было мало, это выглядело позитивным сигналом. Но еще важнее было то, что впервые на этом турнире Аргентина снова стала живой, подвижной и по-хорошему злой. В стыки бело-голубые летели, как в прошлогоднем финале Кубка Америки. Да и моменты пошли.

30 ноября. Польша — Аргентина — 0:2. Лионель Месси не забивает пенальти. Фото AFP

Но как же крут был Щенсны! Вытащил из-под перекладины мяч, закрученный с углового Ди Марией. Остановил вырвавшегося на оперативный простор Альвареса. И — вишенка на торте — не дал Месси забить пенальти, о котором будут спорить еще долго. И многие не согласятся с тем, что попадание кипера в нос аргентинской «десятки» заслуживало такого наказания.

Это, впрочем, уже неактуально. А вот то, что Месси не забил с «точки» в такой момент — уже история. Как и тот факт, что Лео смазал два из трех своих 11-метровых на мировых чемпионатах. Могла получиться великая драма, однако польская стена имени Щенсны, остановив за первый тайм целых восемь ударов, в самом начале второго тайма была пробита Макаллистером. А инженером этой атаки стал блестящий Ди Мария, подготовивший взятие ворот на пару с Молиной.

Новое аргентинское поколение в деле! И этот тренд поддержали организовавшие гол номер два Фернандес и Альварес, знакомые со времен молодежной команды «Ривер Плейт», позднее прошедшие через руки Марсело Гальярдо. Если Скалони учитывал этот момент, выбирая состав на игру, данное решение можно назвать гениальным. Именно из таких нюансов складываются большие победы, о которых мечтает Аргентина.

А кураж упустившие отличные моменты Альварес и Лаутаро Мартинес приберегли для плей-офф. Туда с лучшей на один гол разницей мячей при равенстве очков с Мексикой пробилась и Польша. С бездарной игрой.