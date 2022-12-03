«Россия на ЧМ выступила бы как Катар — мы бы точно не вышли из группы». Интервью Константина Генича

Комментатор Константин Генич объясняет, почему чемпионат мира в России был круче, чем сейчас.

«Я был в Катаре десять дней и чуть не застрелился»

— В Катаре стартует плей-офф. Ты не устал от чемпионата мира?

— Честно? Устал. Хоть я и мало комментирую, но я устал от ежедневного футбола — его очень много! Понятно, что он разнообразен и интересен. Разные континенты и сборные по-своему готовы. Но я практически не пропустил ни одного матча... Включаю трансляции в машине, дома, на работе. Когда такое количество футбола, уже немного подташнивает. Но начинается новый день, и ты думаешь: «Ну, эту игру я не имею права пропустить!»

Были сложности со спаренными матчами в третьем туре. Приходилось смотреть онлайн, чтобы ничего не упустить. Так мне больше нравится. К тому же на двух онлайнах я сам поработал.

— Я в минусе по ставкам. Ты как?

— Покажи мне хотя бы одного, кто в плюсе! Наверное, тот, кто поверил в формулу: если комментирует Генич, надо ставить 0:0. Ну, или зарядил на Саудовскую Аравию в матче с Аргентиной! По непредсказуемости чемпионат многих удивляет, многих поражает — и многим это нравится. Сенсации — это здорово, но все же мне бы хотелось больше понятных результатов. Я не могу сказать, что я болельщик, но за некоторые команды сильно переживал...

Мне обидно за датчан, что они оказались так плохо готовы; за Лукаку, который загубил моментов по xG больше, чем сборная Марокко создала за весь турнир. Обидно за Уругвай, который провел хороший третий матч. Немцы по цифрам вообще одни из лучших на чемпионате мира, а в итоге сошли с дистанции. В общем, у меня ежедневные переживания.

— Ты полетишь в Катар?

— Планирую. Я должен был посетить матчи Хорватия — Бельгия и Испания — Япония, но не получилось. На 1/8 тоже, наверное, не полечу... Если все сложится удачно и все успеем сделать, то, возможно, отправлюсь на четвертьфиналы. А может, и останусь здесь. Не представляю, как там Журавель, Шнякин и Трушечкин проводят время — они там третью неделю! Я был в Катаре десять дней и чуть не застрелился.

— То есть работать из Катара ты не рвался.

— Был такой вариант. Не хочу раскрывать всю кухню и говорить, почему я не поехал и в итоге остался в Москве. Будем отталкиваться от того, что это было больше моим желанием. Меня хотели отправить, но я все прикинул, подумал и решил, что если появится возможность посетить матчи, я ей воспользуюсь, но глобально буду более полезен в Москве: ходить в студии, комментировать матчи. Прогадал.

— Когда смотришь репортажи и включения коллег, не тянет в Катар? В Москве же вообще не ощущается чемпионат мира.

— Конечно, не ощущается. Я прекрасно понимаю, что многие сейчас скажут: «Как? Чемпионат мира уникальный, стадионы все находятся рядом — такое только раз в четыре года, надо обязательно ехать». Но у меня этих мыслей нет. Нет и обиды, покусывания локтей из-за того, что я не в Катаре. Я спокойно комментирую из Москвы, смотрю все матчи по телевизору. Жена, семья рядом. Все замечательно.

Если бы я там не был, то, наверное, состояние души было бы несколько иным. Может, я уже насытился футболом, работой со стадионов. Вот когда у меня в Бразилии в 2014 году было семь-восемь матчей, то для меня это был прорыв. А так — в России я поработал, во Франции... Не получилось на Евро-2020 из-за пандемии.

Сказать сейчас, что я сильно сожалею и завидую тем, кто в Катаре... Ничего подобного.

Чм-2022 в Катаре. Фото AFP

— Главная ассоциация с ЧМ в Бразилии?

— Перелеты. Огромнейшая страна с огромнейшими расстояниями... Стадионы были разбросаны в разных уголках! Там же еще есть северная и южная части: если в южной все ходили в шортах, тапочках и все равно было жарко, то потом я прилетел на матч 1/8 Германия — Алжир и пошел в магазин за пуховым жилетом, чтобы не замерзнуть. На улице было плюс 9!

Главное впечатление от того чемпионата мира — толпы людей, которые танцевали напротив самых дорогих отелей Рио, а из-за нехватки туалетов ходили... прямо в океан!

Еще Копакабана, фавелы, сумасшедшие дороги... В Катаре как таковой логистики вообще нет. Есть метро с цифровой картой «Хайя» — ребята рассказывают: «25 минут туда, 25 — обратно».

— Коллега Журавель в Катаре все равно умудрился перепутать стадионы.

— Потому что на третий-четвертый день тебя уже накрывает. Я и в Москве теряюсь в днях недели: столько эфиров, к которым ты должен быть готов и подкован... Недавно разговаривали с коллегой, который собирался лететь в Катар. Я его спросил, когда самолет. Он отвечает: «Сегодня ночью». Ну, мы попрощались.

В следующий раз прихожу на эфир, как мне казалось, на следующий день. Смотрю — сидит тот же коллега. Я говорю: «А ты чего тут? Не улетел?» Он отвечает: «Почему? Я уже вернулся. Три дня прошло». Я не поверил: «Какие три дня? Ты чего?» Тут мне уже все начали доказывать: «Эфир в четверг же был». Я говорю: «А сегодня какой день?»

Хорошо, что в плей-офф будет проще — из-за меньшего количества матчей.

— Самый популярный вопрос: почему ты не комментировал второй тур?

— Здесь я тоже не хочу раскрывать всю внутреннюю кухню. Так было составлено расписание. Я знал, что у меня «Динамо» — «Оренбург». Смирился с этим. Но все-таки думал: ничего себе, я все-таки один из ведущих комментаторов, а в день, когда играют «Зенит» со «Спартаком» и идет чемпионат мира, меня ставят вообще на другой матч... Меня это немножечко обидело. После этого я думал, что на следующей неделе у меня будет матч чемпионата мира из группы H или G. Как в первом туре, когда я комментировал Уругвай с Южной Кореей. Но не увидел себя в расписании, увидел только на одном матче: Бельгия — Хорватия...

Я был неправ [из-за своей реакции], извинился. Но опять-таки: когда идет большой турнир, хочется какой-то сопричастности... А в итоге ты не работаешь ни на матче, ни в студии — это правда чуть обидно.

Конечно, я был неправ. Но все мы люди: можем ошибаться, наговорить что-то, написать пост в телеграм-канал. Я, как человек очень рефлексирующий, отреагировал таким образом. Кто-то обиделся на меня. Я на кого-то обиделся. Это нормальный рабочий процесс.

Игроки сборной Аргентины. Фото AFP

«Если и Аргентина с Австралией сыграют 0:0, больше не буду комментировать!»

— Матчи, от которых ты больше всего кайфанул на чемпионате мира?

— Точно не те, которые я комментировал, — они все закончились 0:0. Так можно в историю ЧМ войти! У меня следующая игра — Аргентина — Австралия. Если и там 0:0 сыграют, то я больше вообще ничего комментировать не буду, чтобы хоть какое-то удовольствие зрителям доставить, ха-ха!

Если серьезно, то на этом ЧМ меня восхитили отдельные эпизоды матчей. Как Япония дожимала Германию. Как Южная Корея возвращалась в игру с Ганой. Испания — Германия — очень хорошая по качеству заруба. Эмоциональной получилась победа Южной Кореи над Португалией.

Но, честно говоря, я все жду, когда ЧМ по-настоящему начнется. Откровенно говоря, пока турнир не самый зрелищный. Пока слишком много разочарований. Дания — полуфиналист Евро, но как играла сейчас? Бельгия какая-то вялотекущая и сонная. Только Ромелу Лукаку повеселил. Да, Испания выиграла первый матч 7:0, но я сразу сказал, что они слишком много забили и дальше будут проблемы. Бразилия выглядит фундаментально, но скучно смотреть: первые таймы убаюкивающие.

Сказать, что какая-то игра была прям вау... Пока все как рутина проходит. Праздника какого-то не ощущается. Нет мощного эффекта. Может, я постарел. А может, все самое яркое впиталось в меня на ЧМ в России.

— Потому что в России было гораздо атмосфернее.

— Конечно! Все, кто сейчас ездил в Катар, сравнивали и признавались: такого, как у нас, там нет. Да, все красиво, пафосно, фешенебельно. Огромные здания, баннеры с игроками, реклама, айдентика, метро. Очень технологично и здорово. Но опять-таки — нет вау-эффекта.

Помню, после победы России над Испанией мы поехали в центр. Не на Никольскую, но рядом. Так там был просто фестиваль! То же самое в Казани, Калининграде, в других городах. Допускаю, что такое впечатление создается из-за искушения к сравнению двух турниров. Но ни уровень футбола, ни атмосфера ЧМ-2022 меня пока не впечатлили. Даже церемония открытия в России была поизящнее.

— Давай все-таки выделим хорошее. Кто пока производит самое мощное впечатление?

— Бразилия. Потому что у них сумасшедший состав. Но они потеряли Неймара — кто теперь будет созидать? Фред и Каземиро — игроки с другим функционалом. Винисиус, Рафинья — фланговые футболисты. Да, Винисиус может обыграть, прострелить — и кто-то забьет. Но весь изюм этой сборной — Неймар, у которого распух голеностоп. Говорят, он только к финалу будет готов. Это очень болезненная для них потеря.

Бразилию боятся. Видно, Сербия играла с большим уважением по отношению к ним. Швейцария тоже. Смелости, которую во втором тайме с Аргентиной показала Саудовская Аравия, применительно к Бразилии мы пока не увидели.

Во Франции мне нравится форма Мбаппе. Потрясающая роль у Гризманна. Даже с учетом поражения от Туниса команда показала, что она может прибавить.

Что касается Аргентины, то я смотрю на состав — вроде хорошие футболисты. Но глобально там есть Месси и все остальные. Лаутаро вообще не попал. Альварес еще совсем молод, хотя и забивает — красавец. Но вот Паредес сыграл чудовищный первый матч — и сразу присел. Ди Мария уже не делает разницу, как раньше. Дибала не вписывается ни в одну схему. Яркие футболисты, а все подчинено результату. Вот это, честно говоря, мне не очень нравится. Поэтому выстрелили пока те команды, от которых этого мало кто ожидал.

Мне нравятся смелые сборные. Канада играет по-хоккейному: у них все начинается с броска, а не с входа в зону. Технически они, конечно, уступают заметно, но через четыре года, когда чемпионат мира пройдет у них дома, это будет очень мощная сборная! США бегут, Канада бежит, посмотрите, как бежит Южная Корея, как Япония включается, хоть и с Коста-Рикой они, видимо, до матча уже выиграли и собраться не смогли. Саудовская Аравия даже без учета двух голов Аргентине за пять минут шикарно отыграла с Польшей, а главное — смело.

Вот такие команды на групповом этапе мне больше понравились, а топ-сборные, может быть, будут добирать. У них есть стратегия, они же не ограничиваются тремя матчами: сейчас все выплеснем, а дальше как пойдет. Может быть, в плей-офф они как раз хороший футбол покажут.

Футболисты сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Если бы Россия попала на ЧМ, то выступила бы как Катар»

— Представим, что сборная России поехала в Катар. Как бы она там сыграла?

— Если бы на подготовку была неделя, как и у всех, то мы бы не вышли из группы. Это железобетонно! Мы же видели последние товарищеские матчи. Кто бы что ни говорил об отсутствии мотивации и смысла в таких играх, но в конце концов многих впервые вызвали в сборную, так покажите хоть что-то! Но в итоге — 0:0, 0:0.

— Так поле было плохое.

— А, понятно! А в Катаре бы сказали, что жарко. Или слишком холодно — из-за кондиционеров. На самом деле, чисто технически наши игроки заметно уступают представителям большинства европейских (и не только) сборных. Думаю, на ЧМ-2022 мы бы выступили как Катар.

Почему при Черчесове так хорошо сыграли в 2018-м? Почему с Хиддинком выстрелили в 2008-м? Они месяц брали и гоняли футболистов в Австрии, как сидоровых коз. И футболисты подошли к турниру с отличной выносливостью и в хорошей физической форме.

Что, мы были намного сильнее, чем Саудовская Аравия? Забили свое: реализовали стандарт, наказали за грубейшую ошибку и в конце еще три накидали. 5:0 — класс! Египет подловили, когда у них был месяц Рамадан, а Салах не пришел в себя после травмы. Потом был Уругвай: мы «съехали» 0:3 без шансов. С Испанией весь матч оборонялись — просто «рыгали», забыв про атаку, но выиграли по пенальти. И опять-таки, так как физически были готовы, то сбросили напряжение и с хорватами в функциональном смысле показали качественный футбол.

Поэтому в Катаре могли бы выехать только за счет «физики». Но времени на подготовку было бы совсем мало, а уровень сыгранности у нас разный. Даже если вспомнить последний чемпионат Европы — мы вроде и готовились к нему, но уступили Дании именно в беговой работе и быстроте. И остались ни с чем. С финнами, откровенно говоря, содержание футбола было так себе.

Думаю, мы бы точно не вышли из группы, если бы оказались в Катаре.

— Польша вышла в плей-офф вообще без игры.

— Да, с Мексикой они центр поля не переходили — Левандовски на ровном месте пенальти заработал.

— А с Аргентиной не выходили из штрафной.

— С Аргентиной они вообще не играли, их просто не было на поле. С Саудовской Аравией забили в контратаке, когда привез защитник. Так бывает, что худшая команда в итоге оказывается в плей-офф. Но по игре она этого не заслуживала.

— Вылет Германии — главный шок?

— У меня к Германии вообще ноль вопросов по игре. Только по результату, особенно в матче с Японией. Ну нельзя 70 минут соперника превосходить, создать такое количество моментов и за 5-10 минут пропустить два, чтобы потом героически спасать ситуацию. Ключевой матч у них был с Испанией — они не проиграли. Но, конечно, они не рассчитывали, что Испания проиграет Японии. Свою задачу — выиграть у Коста-Рики в два мяча — они выполнили. Но испанцы их подставили.

— Ты допускаешь, что Испания специально это сделала, чтобы не попасть в сетку с Бразилией?

— Конечно, нет. Хотя это самая популярная версия в интернете. Луис Энрике никогда не признается, что они это сделали специально. Но они точно просчитывали и понимали: да, не хочется на Бразилию... Вряд ли они думали о Хорватии в 1/8 — скорее мыслили сразу о четвертьфинале. Если это так, футбол их накажет — сто процентов.

Другой вопрос, что чисто стилистически и с учетом текущего состояния Марокко — более сложный соперник, чем Хорватия. С хорватами можно играть. Испанцы тоже это понимали: год назад они победили 5:3 — с этим же составом и тренером.

Но если бы Испания специально рассчитывала на второе место, то не Энрике не выпускал бы ни Бускетса, ни Асенсио, ни Морату. Не случилось бы гола на 11-й минуте. Можно было просто пропустить в конце — 0:1 и никаких вопросов. А так ты выходишь — и тебе за пять минут забивают два, ты эту тень набрасываешь на всю страну и сборную...

Испания, конечно, не обязана была думать о Германии. Она должна была думать о себе. Немцы, возможно, поступили бы так же цинично. Но я не считаю, что все случилось умышленно.

Если Марокко снимет их с пробега, то так Испании и надо.

Лионель Месси. Фото AFP

«Хочу, чтобы Месси прошел на ЧМ дальше Роналду»

— Кто пройдет дальше: Месси или Роналду?

— Месси. Потому что я так хочу, ха-ха! Португалия не выжимает максимум из своего состава. Возможно, слишком громко будет сказано, что Криштиану мешает этой сборной. Но если бы они играли без Роналду, это было бы веселее и быстрее впереди. Но что есть, то есть: не ставить Роналду нельзя. Поэтому их футбол скрипит. Я помню их поражение Испании в Лиге наций — они играют в трусливый футбол. А когда трусливый футбол поставлен на поток, за это наказывают. Как это произошло, например, с Англией на прошлом Евро. Шли неплохо, но до трофея не добрались. Что касается Месси, то Аргентина тоже скупая на моменты. Но я больше симпатизирую Лео. Хочу, чтобы он прошел дальше, чем Роналду.

— Но финал Бразилия — Франция, правильно?

— Есть еще Испания. Бразилия должна быть в финале. Такой команды, как Бельгия, которая их остановила на чемпионате мира в России, в Катаре я не вижу. Но учитывая непредсказуемость и количество сенсаций, можно представить, что и Южная Корея до финала дойдет. Я вообще с ума сойду!

Пусть будет Бразилия — Франция, раз они в разных сетках. Возможно, Португалия... Но я уже сказал: мне бы хотелось, чтобы Аргентина дальше прошла. Представь финал: Месси против Роналду! Для Катара это было бы супер.

Бразилия пока сильнее всех. А если брать европейские сборные, то самое крепкое впечатление производит Франция.

— Ты когда-нибудь упускал столько моментов, сколько Лукаку?

— Я офигел вообще! У меня был прогноз, что выиграет Бельгия. Хотя с учетом фамилии мне правильнее переживать за Хорватию, они мне и по-футбольному нравились больше. Но мне так импонирует Кевин Де Брейне! А все эти скандалы вокруг Бельгии...

Готовясь к матчу, я вычитал, что это все фейк. На самом деле никакого интервью Де Брейне не давал — он общался с журналистом не под запись, а тот взял и все написал. Причем это был британский журналист — они же любят горячие материалы. Кевина подставили, а никакого рукоприкладства в итоге не было. Ну как Эден Азар пойдет на Вертонгена? Ты представляешь себе эту картину?

Но упустить такое количество моментов... Если бы я был бельгийцем, то сошел бы с ума. Можно критиковать их сборную и говорить про скучный футбол, но в итоге все упирается в один момент. В один гол Лукаку! Просто нельзя было до такого доводить. Четыре года назад они триумфально вышли из группы. Забей Ромелу, вышли бы и сейчас. Возможно, набрали бы форму по пути и добрались до финала. И что бы мы сейчас говорили? Что Хорватия постарела, полузащита и Ловрен не бегут — ну и так далее. Все упирается в нюансы.

— Мы с тобой сошлись на том, что в Катаре нечего делать. Но локация следующего чемпионата мира поинтереснее — Канада, Мексика, США. Поедешь?

— Я уверен, что по уровню организации праздника и фестиваля чемпионат мира в США, Канаде и Мексике получится в разы интереснее, чем в Катаре. Со всеми элементами: переполненные улицы, алкоголь. Это же фестиваль, где люди знакомятся и даже детей заводят, не зная об этом. Я недавно смотрел сюжет с австралийцем — он говорил, что был в России в 2018-м: «Классная страна, красивые девушки». Его спросили: «Может, у вас ребенок уже родился?» Он ответил: «Да, ему, наверное, уже четыре года». Это все в шутку, конечно, но представь, насколько в этом плане Катар закрытый.

Кстати, на ЧМ-2022 мы оценили представителей Азии, про которую все говорят: «Зачем РФС туда переходить — там же команды слабые!» Но что мы видим: корейцы бегут, с мячом работают; Япония играет смело. А мы сыграли с Таджикистаном, Узбекистаном, Киргизией — и намучались со всеми. А там еще и Иран. Думаю, если мы туда перейдем, будет очень непросто. Ведь еще и перелеты (шесть-семь часов самолете!), смена часовых поясов. Представляешь, что нас ждет?

Но давай думать позитивно. И надеяться, что Россия сыграет на чемпионате мира в 2026 году!