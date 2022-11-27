Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы
Помните фразу про «лучший чемпионат мира в истории»? Каждый крупный международный турнир всегда сравнивают с предыдущими: по уровню организации, комфорту, зрелищности. Учитывая, что четыре года назад ЧМ проходил в России, параллели напрашивались изначально.
Я нахожусь в Дохе уже неделю, поэтому могу сформулировать взвешенные выводы, а не основываться на первых впечатлениях.
Чтобы придать сравнению максимальную объективность, я выбрал семь ключевых пунктов, с которыми ежедневно сталкиваются болельщики.
Поехали!
Логистика
Чемпионаты мира в России и Катаре слишком разные — в первую очередь из-за размеров стран. ЧМ-2022 в этом смысле больше похож на Олимпийские игры — все матчи проходят в одном городе (или в его окрестностях). И добраться практически до всех стадионов можно на метро и автобусе. Конечно, в этом смысле в Катаре комфортнее — некоторые болельщики успевают посетить четыре матча за день.
В России нужно было тратиться еще и на внутренние переезды с перелетами. А с учетом повышенного спроса цены становились просто космическими.
С чем в Катаре точно есть проблемы, так это с навигацией на стадионах. Ориентироваться сложно, а многие стюарды просто не могут помочь и указать правильную дорогу — очень часто отправляют не туда, куда нужно.
Кажется, в России с этим был порядок. Очевидно, что Катару просто не хватает опыта проведения крупных мероприятий с большим наплывом болельщиков.
Климат
В Катаре очень жарко. Минимальная температура днем — плюс 30 градусов. Из-за этого всюду работают кондиционеры: на стадионах, в общественном транспорте, магазинах.
Благодаря им жара сбивается до плюс 15 градусов. И это действительно доставляет дискомфорт — многие жалуются, что моментально простужаются. Я тоже слег, причем уже на второй день. И до сих пор не могу вылечиться.
Конечно, в России тоже стояло пекло, но переносилось оно гораздо легче. И никаких проблем с кондиционерами точно не было.
Еда и напитки
За неделю я успел попробовать все меню, которое предлагают болельщикам на катарских стадионах, — оно везде одинаковое. И, если честно, там нет ни одного вкусного блюда. Но и это никого не останавливает: еда часто заканчивается еще до стартового свистка.
Цены высокие, но так везде — не только в Катаре:
Шаурма: ~500 рублей
Бургер: ~660 рублей
Хот-дог: ~415 рублей
Чипсы: ~170 рублей
Пива на стадионах нет — только безалкогольное. Его продают по ~510 рублей за 0,5 литра. Алкогольное можно найти лишь в фан-зоне. Стакан обойдется в ~800 рублей.
Зато есть карак за ~250 рублей — местный напиток, похожий на чай с молоком и специями. Стоит признать, это правда вкусно.
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Перекусить на российских аренах было дешевле. Что касается качества еды, то не могу сказать, что кормили так вкусно, что это как-то врезалось в память, но поверьте: очень сложно сделать хуже, чем в Катаре.
Цены во время ЧМ-2018 были такими:
Хот-дог: 300 рублей
Бургер: 300 рублей
Багет с индейкой и сыром: 300 рублей
Чипсы: 150 рублей
Стакан алкогольного пива: 350 рублей
Стадионы
Арен в Дохе всего восемь — это на три меньше, чем было задействовано на ЧМ-2018. И выглядят они действительно впечатляюще: очень яркие и современные.
Есть несколько максимально нетипичных сооружений. Например, «Аль Байт», который выглядит как огромный шатер. Или «974», построенный с использованием грузовых контейнеров, — его можно разобрать и собрать заново в любом месте.
На чемпионате мира в России иногда возникало ощущение, что стадионы строили по типовым макетам: скажем, арена в Нижнем Новгороде очень похожа на стадион в Волгограде.
Это не то чтобы плохо, но в Катаре такого нет.
Мерч
Организаторы ЧМ-2022 отлично поработали с продукцией для турнира. Здесь огромное разнообразие товаров. Особенно поразило количество вариаций официального талисмана — Лаиба.
Мягкая игрушка среднего размера стоит ~1650 рублей.
Главная проблема: полки в фан-шопах Дохи быстро пустеют. Но организаторы тут же их наполняют — новые поставки происходят постоянно.
В России с фан-шопами проблем не существовало — огромный выбор по доступным ценам. Забивака средних размеров стоил 1500 рублей.
Болельщики и атмосфера
Главное, что сразу бросается в глаза: в Катар доехали не все европейцы, но при этом здесь очень много латиноамериканцев и представителей арабских стран.
Четыре года назад казалось, что Москва — это центр мира. В Катаре такого не ощущается. Возможно, во время плей-офф станет более антуражно.
Зато здесь есть своя Никольская! Фанаты разных стран собираются в местечке Сук Вакифе — это старый район Дохи, который отреставрировали 15 лет назад. После матчей там всегда очень атмосферно.
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Главный вывод после недели в Дохе: Катар очень старается всем понравиться, но им серьезно не хватает опыта.
Чемпионат мира в России был гораздо круче.