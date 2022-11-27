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Сегодня, 16:30

Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Болельщики на чемпионатах мира в России в 2018 и в Катаре в 2022 году.
Болельщики в метро в Дохе.
Фото Reuters
Еда в деревне болельщиков в Дохе.
Фото Reuters
Стадион «Аль-Байт».
Фото AFP
Магазин для болельщиков в Дохе.
Фото Reuters
Болельщики сборной России на чемпионате мира-2018.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Болельщики в Катаре.
Фото Reuters
Болельщики в Дохе.
Фото Reuters
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Впечатления Севастиана Терлецкого.

Помните фразу про «лучший чемпионат мира в истории»? Каждый крупный международный турнир всегда сравнивают с предыдущими: по уровню организации, комфорту, зрелищности. Учитывая, что четыре года назад ЧМ проходил в России, параллели напрашивались изначально.

Я нахожусь в Дохе уже неделю, поэтому могу сформулировать взвешенные выводы, а не основываться на первых впечатлениях.

Чтобы придать сравнению максимальную объективность, я выбрал семь ключевых пунктов, с которыми ежедневно сталкиваются болельщики.

Поехали!

Болельщики в метро в Дохе. Фото Reuters
Болельщики в метро в Дохе.
Фото Reuters

Логистика

Чемпионаты мира в России и Катаре слишком разные — в первую очередь из-за размеров стран. ЧМ-2022 в этом смысле больше похож на Олимпийские игры — все матчи проходят в одном городе (или в его окрестностях). И добраться практически до всех стадионов можно на метро и автобусе. Конечно, в этом смысле в Катаре комфортнее — некоторые болельщики успевают посетить четыре матча за день.

В России нужно было тратиться еще и на внутренние переезды с перелетами. А с учетом повышенного спроса цены становились просто космическими.

Глава ФИФА Зепп Блаттер 2&nbsp;декабря 2010 года. Решение отдать ЧМ Катару вызвало в Цюрихе-2010 общий крик изумления. В воскресенье невероятное станет реальностью

С чем в Катаре точно есть проблемы, так это с навигацией на стадионах. Ориентироваться сложно, а многие стюарды просто не могут помочь и указать правильную дорогу — очень часто отправляют не туда, куда нужно.

Кажется, в России с этим был порядок. Очевидно, что Катару просто не хватает опыта проведения крупных мероприятий с большим наплывом болельщиков.

Болельщики в Дохе. Фото Reuters
Болельщики в Дохе.
Фото Reuters

Климат

В Катаре очень жарко. Минимальная температура днем — плюс 30 градусов. Из-за этого всюду работают кондиционеры: на стадионах, в общественном транспорте, магазинах.

Благодаря им жара сбивается до плюс 15 градусов. И это действительно доставляет дискомфорт — многие жалуются, что моментально простужаются. Я тоже слег, причем уже на второй день. И до сих пор не могу вылечиться.

Конечно, в России тоже стояло пекло, но переносилось оно гораздо легче. И никаких проблем с кондиционерами точно не было.

Еда в деревне болельщиков в Дохе. Фото Reuters
Еда в деревне болельщиков в Дохе.
Фото Reuters

Еда и напитки

За неделю я успел попробовать все меню, которое предлагают болельщикам на катарских стадионах, — оно везде одинаковое. И, если честно, там нет ни одного вкусного блюда. Но и это никого не останавливает: еда часто заканчивается еще до стартового свистка.

Цены высокие, но так везде — не только в Катаре:

Шаурма: ~500 рублей

Бургер: ~660 рублей

Хот-дог: ~415 рублей

Чипсы: ~170 рублей

Пива на стадионах нет — только безалкогольное. Его продают по ~510 рублей за 0,5 литра. Алкогольное можно найти лишь в фан-зоне. Стакан обойдется в ~800 рублей.

Зато есть карак за ~250 рублей — местный напиток, похожий на чай с молоком и специями. Стоит признать, это правда вкусно.

Болельщики на&nbsp;чемпионате мира в&nbsp;Катаре. Алкоголь, въезд в страну, мифы о бесплатных билетах, преступность, конфликты с соседями, пример с России-2018. Миллион историй о Катаре от человека из оргкомитета ЧМ-2022

***

Перекусить на российских аренах было дешевле. Что касается качества еды, то не могу сказать, что кормили так вкусно, что это как-то врезалось в память, но поверьте: очень сложно сделать хуже, чем в Катаре.

Цены во время ЧМ-2018 были такими:

Хот-дог: 300 рублей

Бургер: 300 рублей

Багет с индейкой и сыром: 300 рублей

Чипсы: 150 рублей

Стакан алкогольного пива: 350 рублей

Стадион Аль-Байт. Фото AFP
Стадион «Аль-Байт». Фото AFP
Фото AFP

Стадионы

Арен в Дохе всего восемь — это на три меньше, чем было задействовано на ЧМ-2018. И выглядят они действительно впечатляюще: очень яркие и современные.

Есть несколько максимально нетипичных сооружений. Например, «Аль Байт», который выглядит как огромный шатер. Или «974», построенный с использованием грузовых контейнеров, — его можно разобрать и собрать заново в любом месте.

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На чемпионате мира в России иногда возникало ощущение, что стадионы строили по типовым макетам: скажем, арена в Нижнем Новгороде очень похожа на стадион в Волгограде.

Это не то чтобы плохо, но в Катаре такого нет.

Магазин для болельщиков в Дохе. Фото Reuters
Магазин для болельщиков в Дохе.
Фото Reuters

Мерч

Организаторы ЧМ-2022 отлично поработали с продукцией для турнира. Здесь огромное разнообразие товаров. Особенно поразило количество вариаций официального талисмана — Лаиба.

Мягкая игрушка среднего размера стоит ~1650 рублей.

Главная проблема: полки в фан-шопах Дохи быстро пустеют. Но организаторы тут же их наполняют — новые поставки происходят постоянно.

В России с фан-шопами проблем не существовало — огромный выбор по доступным ценам. Забивака средних размеров стоил 1500 рублей.

Болельщики сборной России на чемпионате мира-2018. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Болельщики сборной России на чемпионате мира-2018.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Болельщики и атмосфера

Главное, что сразу бросается в глаза: в Катар доехали не все европейцы, но при этом здесь очень много латиноамериканцев и представителей арабских стран.

Четыре года назад казалось, что Москва — это центр мира. В Катаре такого не ощущается. Возможно, во время плей-офф станет более антуражно.

Зато здесь есть своя Никольская! Фанаты разных стран собираются в местечке Сук Вакифе — это старый район Дохи, который отреставрировали 15 лет назад. После матчей там всегда очень атмосферно.

Болельщицы сборной Бразилии. «У вас на ЧМ было намного веселее и свободнее». Мексиканский болельщик сравнил чемпионаты мира в России и Катаре

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Главный вывод после недели в Дохе: Катар очень старается всем понравиться, но им серьезно не хватает опыта.

Чемпионат мира в России был гораздо круче.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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