Позорнее Польши на ЧМ только Катар. У нее нет шансов победить Мбаппе и Гризманна

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Франция — Польша 4 декабря 2022 года

Разгром от Франции будет карой за чрезмерное везение в предыдущих встречах.

Сборная Польши чудом просочилась в 1/8 чемпионата мира и нарвалась на одного из фаворитов турнира — французов. У команды Чеслава Михневича изначально было немного шансов на успех, а после кошмарно невыразительного футбола против Аргентины и Мексики их не остается совсем.

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Когда состоится и где смотреть матч Франция — Польша

Встреча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с участием действующих победителей турнира состоится 4 декабря в Дохе на стадионе «Эль-Тумама». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18.00 по московскому времени. Насладиться финтами Мбаппе и Гризманна в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 17.45 мск.

Франция — Польша: прогноз и ставка на матч ЧМ 4 декабря 2022 года

Итоговое расположение команд в группе C получилось чуть ли ни самым предсказуемым среди всех квартетов чемпионата мира. Даже сенсационная победа Саудовской Аравии над Аргентиной глобально ничего не поменяла: Месси и Ко на правах фаворита финишировали на вершине, азиатская сборная — последней. Польша и Мексика разыграли второе место, которое в драматичной заочной борьбе осталось за «Красно-белыми».

Однако поляки висели на краешке пропасти — реализуй Лаутаро или Тальяфико моменты в конце встречи, дальше отправилась бы Мексика. И это было бы справедливо, ведь Польша не была лучшей ни в одном матче на турнире. Даже с Саудовской Аравией, которая не реализовала пенальти и неоднократно терроризировала Щенсны. Команда Эвре Ренара нанесла в два раза больше ударов (16-8) и владела мячом 64% времени.

Войцех Щенсны. Фото Global Look Press

То, как Польша играла с Аргентиной, — отдельный вид стыда. «Красно-белые» даже не пытались атаковать, а Левандовски ничего не показал против защитников «Альбиселесты». В последние полчаса поляки молились о том, чтобы соперник не забил третий мяч, — наобум выбивали мяч подальше и встречали новую атаку южноамериканцев.

Команда Чеслава Михневича проползла в плей-офф с двумя голами и одной натужной победой над аутсайдером. А дальше их ждет Франция, которая так же беспощадна, как и разыгравшаяся Аргентина. «Трехцветные», по ощущениям, не включили даже третью передачу — понимали, что из группы с Тунисом, Австралией и Данией легко выйдут с первого места. Так в итоге и получилось, а Дидье Дешам в последнем туре даже провел ротацию и предоставил отдых лидерам — Мбаппе, Гризманн и остальные выйдут против Польши максимально свежими.

Неудивительно, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение действующим чемпионам мира. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.29, вероятность исхода — примерно 77%. Ничья доступна за 5.80 (17%), успех Польши — за 13.0 (6%).

У Левандовски и Ко для победы над французами нет главного — смелости. Эта команда привыкла играть в обороне, чем занималась в остальных встречах в 2022 году. На ее счету пять побед в 12 матчах, но только одна из них была добыта с разницей в два мяча. Зато поражения от топ-сборных получились крупными: 1:6 от Бельгии, 0:2 с Нидерландами, 0:2 с Аргентиной. Франция, которая в полном порядке и максимально бодра, тоже легко добьется превосходства в два мяча.

Прогноз от «СЭ»: Ф1(-1.5) за 1.90.

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