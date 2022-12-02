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Прогнозы на спорт

2 декабря, 22:15

Позорнее Польши на ЧМ только Катар. У нее нет шансов победить Мбаппе и Гризманна

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Франция — Польша 4 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Войцех Щенсны.
Фото Global Look Press
1/2
Разгром от Франции будет карой за чрезмерное везение в предыдущих встречах.

Сборная Польши чудом просочилась в 1/8 чемпионата мира и нарвалась на одного из фаворитов турнира — французов. У команды Чеслава Михневича изначально было немного шансов на успех, а после кошмарно невыразительного футбола против Аргентины и Мексики их не остается совсем.

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Когда состоится и где смотреть матч Франция — Польша

Встреча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с участием действующих победителей турнира состоится 4 декабря в Дохе на стадионе «Эль-Тумама». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18.00 по московскому времени. Насладиться финтами Мбаппе и Гризманна в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 17.45 мск.

Чемпионат мира. 1/8 финала
04 дек, 18:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Франция
Польша

Франция — Польша: прогноз и ставка на матч ЧМ 4 декабря 2022 года

Итоговое расположение команд в группе C получилось чуть ли ни самым предсказуемым среди всех квартетов чемпионата мира. Даже сенсационная победа Саудовской Аравии над Аргентиной глобально ничего не поменяла: Месси и Ко на правах фаворита финишировали на вершине, азиатская сборная — последней. Польша и Мексика разыграли второе место, которое в драматичной заочной борьбе осталось за «Красно-белыми».

Однако поляки висели на краешке пропасти — реализуй Лаутаро или Тальяфико моменты в конце встречи, дальше отправилась бы Мексика. И это было бы справедливо, ведь Польша не была лучшей ни в одном матче на турнире. Даже с Саудовской Аравией, которая не реализовала пенальти и неоднократно терроризировала Щенсны. Команда Эвре Ренара нанесла в два раза больше ударов (16-8) и владела мячом 64% времени.

Войцех Щенсны. Фото Global Look Press
Войцех Щенсны.
Фото Global Look Press

То, как Польша играла с Аргентиной, — отдельный вид стыда. «Красно-белые» даже не пытались атаковать, а Левандовски ничего не показал против защитников «Альбиселесты». В последние полчаса поляки молились о том, чтобы соперник не забил третий мяч, — наобум выбивали мяч подальше и встречали новую атаку южноамериканцев.

Команда Чеслава Михневича проползла в плей-офф с двумя голами и одной натужной победой над аутсайдером. А дальше их ждет Франция, которая так же беспощадна, как и разыгравшаяся Аргентина. «Трехцветные», по ощущениям, не включили даже третью передачу — понимали, что из группы с Тунисом, Австралией и Данией легко выйдут с первого места. Так в итоге и получилось, а Дидье Дешам в последнем туре даже провел ротацию и предоставил отдых лидерам — Мбаппе, Гризманн и остальные выйдут против Польши максимально свежими.

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Неудивительно, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение действующим чемпионам мира. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.29, вероятность исхода — примерно 77%. Ничья доступна за 5.80 (17%), успех Польши — за 13.0 (6%).

У Левандовски и Ко для победы над французами нет главного — смелости. Эта команда привыкла играть в обороне, чем занималась в остальных встречах в 2022 году. На ее счету пять побед в 12 матчах, но только одна из них была добыта с разницей в два мяча. Зато поражения от топ-сборных получились крупными: 1:6 от Бельгии, 0:2 с Нидерландами, 0:2 с Аргентиной. Франция, которая в полном порядке и максимально бодра, тоже легко добьется превосходства в два мяча.

Прогноз от «СЭ»: Ф1(-1.5) за 1.90.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
26
29
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