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2 декабря, 16:30

Почему Германия стала «мягкой игрушкой». Немцы не вышли в плей-офф ЧМ второй раз подряд

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Футболисты сборной Германии после вылета с ЧМ-2022.
Фото Reuters
Футболисты сборной Германии после вылета с ЧМ-2022.
Фото Reuters
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Обозреватель «СЭ» называет две главные причины кризиса.

Мнение

А знаете, почему на самом деле сборная Германии отправилась домой после группового этапа чемпионата мира? Все просто. Разговоры о тактике, технике, физической готовности — в пользу бедных. Никакие чисто спортивные факторы тут абсолютно ни при чем. Нынешние футболисты бундестим обращаются с мячом, перекрывают зоны, пасуют, бьют, открываются, бегут не хуже (а кто-то и лучше) титулованных предшественников. Однако те взяли общими усилиями четыре золота ЧМ, а их наследники летят в фатерлянд задолго до финала.

Первая причина — глобализация. Вы обратили внимание, кого увидели первыми, когда во время исполнения гимна Германии перед матчем с Коста-Рикой камера заскользила по лицам игроков? Первые трое — Гнабри (ивуарийские корни по отцовской линии), Сане (сенегальские), Мусиала (нигерийские), потом среди нескольких классических немцев промелькнул Гюндоган (турецкие), а затем мы увидели портрет Рюдигера (родители из Сьерра-Леоне).

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Хорошие исполнители? Отличные. Иначе не выступали бы за топ-клубы. Но способны ли проявлять морально-волевые качества на таком уровне, чтобы уйти с 1:3 в овертайме и дожать соперника в серии пенальти в полуфинале ЧМ, как это сделали Румменниге и Ко в Испании в 1982-м? Таких примеров в истории немецкой сборной — море, но в нынешнем поколении никакой уверенности нет. Что, собственно, доказала встреча с Японией — налицо неспособность собраться и переломить самих себя, когда что-то идет не так. Игра с Коста-Рикой — из той же оперы. В момент, когда стало понятно, что необходимо не просто побеждать, а забивать очень много, бундестим испытала столбняк.

У африканцев и их потомков очень много козырей: техника, выносливость, физическая сила. Однако железный характер — то, что раньше всегда отличало Германию, — среди спортивных добродетелей выходцев с Черного континента явно не на первом месте. Создается впечатление, что у немцев в последние годы не Мюллер, Нойер, Зюле, Киммих научили этой науке ребят с корнями из Африки, а, наоборот, в коллективе стал преобладать их менталитет. В результате команда, когда ловит кураж, способна победить любого, но, если возникают трудности, собрать волю в кулак, ощетиниться и сделать через не могу она не в состоянии. Пока не закончил карьеру Швайнштайгер, человек, высеченный из кремня и стали, расслабиться рядом с ним не мог никто. Но после того, как Бастиан покинул сборную, подхватить упавшее знамя в смысле морально-волевых качеств оказалось некому...

Футболисты сборной Германии после вылета с ЧМ-2022. Фото Reuters
Футболисты сборной Германии после вылета с ЧМ-2022.
Фото Reuters

Не могу представить, чтобы классические (назовем их так) немцы не вышли из группы на ЧМ. До турнира в России подобного вообще не случалось. Зато в коллекции Немецкого футбольного союза есть четыре мировых титула и куча легендарных матчей, вытащенных исключительно на жилах. Отлаженная система подготовки, классная игра в бундеслиге, огромная вовлеченность населения как в занятия футболом, так и в походы на стадионы — все это прекрасно. Но самый важный, пожалуй, для бундестим аспект в какой-то момент оказался упущен — и теперь сборная пожинает плоды этого.

И второе. Те самые классические немцы во все времена приезжали на крупные турниры за результатом — и ни за чем другим. Демонстрация политических убеждений, борьба за чьи бы то ни было права — вся эта пена усилиями тренеров с руководителями делегаций и близко не подпускалась к базе национальной команды. Люди четко понимали, зачем они здесь и каким путем этого нужно добиться. Все подчинялось одному — победам. В Катаре же немецкий «интернационал» забыл, для чего прибыл на мировое первенство, начал дурацкие споры с ФИФА, утерял истинные ориентиры. Это ведь тоже важнейший фактор — когда коллектив един, думает о деле, не распыляясь на посторонние вещи.

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Впрочем, немцы не раз доказывали, что умеют проводить работу над ошибками. К примеру, принятая после фиаско на Евро-2000 программа развития футбола в итоге привела Германию к четвертой победе на ЧМ — в 2014 году в Бразилии. Однако как бы нынешний кризис не затянулся. Два подряд невыхода в плей-офф на мировом первенстве — очень серьезный сигнал. И повод задуматься.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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