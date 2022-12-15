Марокко — овации, Франции — финал. Мбаппе отправляется на встречу с Месси

Африканцам не удалось совершить еще одну сенсацию.

В шаге от мечты

Францию в полуфинале ожидали увидеть все, Марокко — никто. Но когда претендентов на титул остается всего четыре, то все статусы фаворита и аутсайдера испаряются. Команда-сюрприз может оказаться в 1/8 финала, при тотальном везении — в восьмерке сильнейших, но в полуфинале — никогда.

Безусловно, сборная Марокко уже обессмертила себя. Эти футболисты первыми среди африканцев попали в топ-4 чемпионата мира, а заодно взвинтили свои трансферные цены. В ближайшем будущем им обеспечены пухлые контракты, в далеком — уважение и почет. Как в такой ситуации себя мотивировать?

Да очень просто: в шаге от величайшего из возможных достижений в футболе глупо думать о будущем. Но у марокканцев возникли серьезные проблемы в настоящем: из-за различных повреждений под вопросом было участие сразу пятерых футболистов основы — Мазрауи, Саисса, Агерда, Амрабата и Зиеша. Вылет любого из них стал бы катастрофой, потому что сборная Марокко сильна именно целостностью и слаженной командной игрой, а не индивидуально.

Новая тактика африканцев

На уколах, но все находившиеся под сомнением игроки были объявлены в стартовом составе. Арабская команда, казалось, всех исцелила, но не до конца. Уже после предматчевой разминки из основы пропал Агерд, а в середине первого тайма был заменен Саисс. Оба центральных защитника, на которых весь турнир держалась феноменальная оборонительная игра марокканцев, не смогли помочь сборной в битве с действующими чемпионами мира.

Для Дидье Дешама же все складывалось идеально. Французы тоже недосчитались пары футболистов основы: Упамекано и Рабьо остались вне заявки из-за проблем со здоровьем. Но у европейцев скамейка выглядит куда солиднее, чем у Марокко, даже с учетом чудовищных кадровых трудностей.

Главный тренер африканцев Валид Реграги прекрасно осознавал это, поэтому решил выбрать специальную тактику под «трехцветных»: Марокко впервые на этом чемпионате отказалось от привычной схемы 4-1-4-1 и переключилось на тройку центральных защитников. Травма Агерда на разминке не повлияла на стартовый план, а вот дальнейшие события все перевернули.

Футболисты сборной Марокко после поражения Франции в полуфинале ЧМ-2022. Фото AFP

Ранний гол Тео

Марокко и Францию роднит нелюбовь к высокому прессингу и не очень активный старт, поэтому первый гол в этой встрече ожидался поздно. Однако прогнозы не оправдались: уже на 5-й минуте хаос в штрафной сборной Марокко привел к голу Тео Эрнандеса. Защитник «Милана» стал первым футболистом чужой команды, забившим в ворота Буну — до этого вратарь марокканцев пропускал только автогол.

Для арабской сборной подобный сценарий был худшим. Она ни разу на этом чемпионате мира не отставала в счете, а тут надо было отыгрываться в матче с командой, которая умеет и обожает контратаковать. К тому же в середине первого тайма африканцы потерял еще и лидера обороны Саисса.

Реграги решил выбросить в урну стартовый план — вместо Саисса вышел атакующий полузащитник Амалла, а Марокко трансформировало расстановку из 5-4-1 в 4-3-3. Кроме того, красно-зеленым пришлось играть первым номером. Поразительная статистика: к 30-й минуте африканцы уже сделали столько же передач, сколько за весь матч с Португалией. А владение мячом арабской команды достигало 60%, хотя до этого ее максимальным показателем в Катаре был 41% (в игре с Канадой).

Тео Эрнандес (сборная Франции). Фото Global Look Press

Несостоявшийся шедевр

Для Франции все складывалось идеально. Она забила быстрый мяч, а соперник потерял сразу двух основных защитников и вынужден был играть по самому неудобному и непривычному для себя сценарию. Команде Дешама требовался лишь один гол для закрепления преимущества, но Жиру и Мбаппе упустили свои убойные моменты, а к концу первого тайма позволили африканцам возродиться.

Марокко отыскало необходимый инструмент — стандарты. Перед перерывом Зиеш исполнил несколько очень опасных штрафных и угловых, один из которых едва не увенчался голом-шедевром: защитник Эль-Ямик пробил через себя, но попал в штангу.

Коло Муани (сборная Франции) забивает гол в ворота команды Марокко на ЧМ-2022.. Фото AFP

Гол Муани

Марокканцы понимали, что отсиживаться дальше нельзя, поэтому сразу из раздевалки направились в атаку и создали пару хороших моментов, которые могли бы завершиться голами при более качественном подборе исполнителей. Но многочисленным арабским болельщикам на трибунах оставалось лишь вздыхать — их кумиры никак не могли забить.

Французов все еще устраивал ход событий. Да, действующие чемпионы мира очень хотели забить, однако время и так работало на них даже при счете 1:0. Не устраивала их разве что работа мексиканского судьи Сесара Рамоса, который задал высокую планку борьбы и пропускал многие очевидные фолы. Это играло на руку марокканцам, ведь чаще всего неаккуратно действовали именно они, а Мбаппе получал от соперников по ногам.

Килиан Мбаппе. Фото AFP

Последний шанс сравнять счет упустил вышедший на замену Амдалла, а уже после этого Франция, устав давать шансы оппонентам, забила сама. С голом команда Дешама затянула, но точный удар Муани после яркого слалома Мбаппе все равно оказался кстати — он лишил европейцев нервной концовки.

Марокканцы даже в добавленное время продолжали рваться вперед, надеясь отыграть хоть один мяч. В стремлении и характере им не откажешь, за это они заслужили только аплодисменты. Но Марокко отправляется бороться лишь за третье место, а Францию ждет суперфинал с Аргентиной.