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Супергол Ди Марии: он пропустил финал ЧМ-2014 из-за травмы, а сейчас не смог сдержать слез

Гоша Чернов
Корреспондент
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Аргентина — Франция. Анхель Ди Мария.
Фото AFP
Удвоил счет в пользу аргентинцев в финале ЧМ-2022.
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В стартовом составе сборной Аргентины на матч с французами оказались оба серебряных призера ЧМ-2014, попавших в заявку на катарский турнир. И если выход Лионеля Месси был очевиден, то Анхель Ди Мария появился в основе впервые в плей-офф. При этом тренерский штаб неожиданно отправил полузащитника «Ювентуса» на левый фланг, а не на правый, где он играл на групповом этапе.

Этот ход сработал уже в первом тайме. На 21-й минуте Ди Мария заработал пенальти, который уверенно реализовал Месси и стал единоличным лидером гонки бомбардиров чемпионата мира, а на 36-й минуте счет удвоил сам Анхель.

Аргентина — Франция. Фото Скриншот трансляции
Аргентина — Франция. Фото Скриншот трансляции
Аргентина — Франция. Гол Анхеля Ди Марии. Фото Скриншот трансляции

Комбинация аргентинцев получилась великолепной. Французы потеряли мяч на фланге, после чего Молина и Макаллистер запустили результативную атаку. Ключевую роль в ней сыграл Месси: он изящным движением отдал передачу Альваресу, форвард «Манчестер Сити» вывел на оперативный простор Макаллистера, а тот ассистировал Ди Марии.

После забитого мяча 34-летний хавбек не смог сдержать слез. Ди Мария пропустил решающую игру ЧМ-2014 из-за травмы, полученной в четвертьфинале с Бельгией, поэтому для него это первый финал чемпионата мира в карьере.

Аргентина — Франция. Эмоции Анхеля Ди Марии после гола. Фото Скриншот трансляции

При этом Ди Мария уже собрал выдающуюся коллекцию: на его счету есть гол в финале чемпионата мира, Олимпийских игр, Кубка Америки, а также в Финалиссиме.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 2
2-й тайм

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Анхель Ди Мария
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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