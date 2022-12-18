Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:25

Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
18 декабря. Финал ЧМ-2022. Аргентина — Франция — 3:3, пенальти — 4:2. Килиан Мбаппе и Лионель Месси.
Фото AFP
Как стереть память и увидеть это снова?!
Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:3
Франция

Когда команды уходили на перерыв при счете 2:0 в пользу Аргентины, руки сами потянулись к клавиатуре. Казалось, что «Альбиселесте» нужно просто довести этот вечер до логичного финала — еще час, и можно плясать и кричать вокруг Лионеля Месси, поднимающего над головой Кубок мира.

Уже написались строчки о фамилии, которая должна была стать синонимом этого ЧМ, как стало имя Диего Марадоны нарицательным после мексиканского турнира 1986 года. Про Скалони, Де Пауля, Эми Мартинеса и Ди Марию, которые также вошли бы в историю помощниками Художника, написавшего эпичное полотно. Про другого Месси, не похожего на себя, — прессингующего, врубающегося в соперников, отрабатывающего на своей половине в опорной зоне.

Лионель Месси. Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: события суперфинала ЧМ-2022

Казалось, вот еще 15-17 минут, еще несколько строчек, и можно смотреть на ничем не сдерживаемую аргентинскую радость. Но вдруг откуда-то из небытия на поле появился Килиан Мбаппе, заставивший выделить написанный кусок и нажать Backspace. Логика игры и тотальное доминирование южноамериканцев разлетелись в клочья после прагматичного «выстрела» из трехцветного дробовика. Все краски, старательно слой за слоем накладываемые «Альбиселесте», смылись хулиганистым плеском на холст краской из ведра. Целиком и полностью заслуга Дидье Дешама, перевернувшего матч заменами.

Болельщики со стажем наверняка вспомнили финал ЧМ-1986. Тогда Аргентина тоже повела 2:0 против немцев, но за несколько минут во втором тайме упустила преимущество. А победу спас не Марадона, а полузащитник Хорхе Бурручага. В овертайме те, кто помоложе, вспоминали Игуаина и его упущенные шансы в решающей встрече-2014. Проклятие Гонсало как будто передалось Лаутаро Мартинесу, сменившему Альвареса, запоровшему два великолепных момента. Чаша весов застыла в равновесии — продолжением какого мифа станет это сумасшествие на «Лусаиле»?

На 109-й минуте 86-й вернулся в Доху. Отскочивший от лица Льориса мяч попал к Месси, который поставил эффектнейшую точку великого финала, великой истории. Но точка тут же превратилась в запятую: у новой иконы мирового футбола на этот счет оказалось другое мнение. Еще одна глупая ошибка в штрафной аргентинцев, еще один пенальти, еще один четкий удар Мбаппе. Ну а дальше слова закончились. Что сделали бы на родине с Лаутаро, если бы не сейв Эми Мартинеса на последней добавленной к овертайму минуте, даже страшно представить. У кого остались нервные клетки после этих лучших в истории футбола 120 минут, тот сверхчеловек.

Чтобы бесстрастно описать серию пенальти, нужно иметь сердце Железного человека. Вы точно все видели сами. Про этот матч, про эту серию, про Мбаппе, про Месси, про этот накал будет написана еще не одна книга и снят не один фильм. А у меня слов больше не осталось. Извините!

Шимон Марчиняк. Сколько ошибок совершил польский арбитр в финале? Марчиняк не удалил аргентинца
Анхель Ди Мария
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
29
192
Читайте также
Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!
Сборным России возвращают флаг. Но нападки ВАДА это не ослабит
Экономист назвал просьбу Зеленского к беженцам намеком на близкий крах
Сборная Аргентины победила Францию на ЧМ в Катаре и стала чемпионом мира
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Аргентина — Франция: видеообзор финала ЧМ-2022
Варан: «Целый час нас не было в игре. Но мы вернулись и тоже могли победить»
Орлов назвал финал ЧМ в Катаре лучшим на своей памяти
«Теперь Месси на уровне Марадоны. А Мбаппе будет править следующие 10 лет». Орлов — о финале ЧМ
Первые фото Месси с кубком мира после финала ЧМ-2022
Леандро Фернандес: «Есть только два Бога в футболе — Месси и Марадона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сколько ошибок совершил польский арбитр в финале? Марчиняк не удалил аргентинца

«Теперь Месси на уровне Марадоны. А Мбаппе будет править следующие 10 лет». Орлов — о финале ЧМ
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости