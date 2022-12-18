Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!

Как стереть память и увидеть это снова?!

Когда команды уходили на перерыв при счете 2:0 в пользу Аргентины, руки сами потянулись к клавиатуре. Казалось, что «Альбиселесте» нужно просто довести этот вечер до логичного финала — еще час, и можно плясать и кричать вокруг Лионеля Месси, поднимающего над головой Кубок мира.

Уже написались строчки о фамилии, которая должна была стать синонимом этого ЧМ, как стало имя Диего Марадоны нарицательным после мексиканского турнира 1986 года. Про Скалони, Де Пауля, Эми Мартинеса и Ди Марию, которые также вошли бы в историю помощниками Художника, написавшего эпичное полотно. Про другого Месси, не похожего на себя, — прессингующего, врубающегося в соперников, отрабатывающего на своей половине в опорной зоне.

Казалось, вот еще 15-17 минут, еще несколько строчек, и можно смотреть на ничем не сдерживаемую аргентинскую радость. Но вдруг откуда-то из небытия на поле появился Килиан Мбаппе, заставивший выделить написанный кусок и нажать Backspace. Логика игры и тотальное доминирование южноамериканцев разлетелись в клочья после прагматичного «выстрела» из трехцветного дробовика. Все краски, старательно слой за слоем накладываемые «Альбиселесте», смылись хулиганистым плеском на холст краской из ведра. Целиком и полностью заслуга Дидье Дешама, перевернувшего матч заменами.

Болельщики со стажем наверняка вспомнили финал ЧМ-1986. Тогда Аргентина тоже повела 2:0 против немцев, но за несколько минут во втором тайме упустила преимущество. А победу спас не Марадона, а полузащитник Хорхе Бурручага. В овертайме те, кто помоложе, вспоминали Игуаина и его упущенные шансы в решающей встрече-2014. Проклятие Гонсало как будто передалось Лаутаро Мартинесу, сменившему Альвареса, запоровшему два великолепных момента. Чаша весов застыла в равновесии — продолжением какого мифа станет это сумасшествие на «Лусаиле»?

На 109-й минуте 86-й вернулся в Доху. Отскочивший от лица Льориса мяч попал к Месси, который поставил эффектнейшую точку великого финала, великой истории. Но точка тут же превратилась в запятую: у новой иконы мирового футбола на этот счет оказалось другое мнение. Еще одна глупая ошибка в штрафной аргентинцев, еще один пенальти, еще один четкий удар Мбаппе. Ну а дальше слова закончились. Что сделали бы на родине с Лаутаро, если бы не сейв Эми Мартинеса на последней добавленной к овертайму минуте, даже страшно представить. У кого остались нервные клетки после этих лучших в истории футбола 120 минут, тот сверхчеловек.

Чтобы бесстрастно описать серию пенальти, нужно иметь сердце Железного человека. Вы точно все видели сами. Про этот матч, про эту серию, про Мбаппе, про Месси, про этот накал будет написана еще не одна книга и снят не один фильм. А у меня слов больше не осталось. Извините!