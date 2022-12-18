Месси побил вечный рекорд Маттеуса! Все матчи Лионеля на чемпионатах мира

Финал ЧМ-2022 стал для капитана сборной Аргентины 26-м матчем на чемпионатах мира.

Лионель Месси вышел в стартовом составе сборной Аргентины на финальный матч ЧМ-2022 против Франции и опередил экс-полузащитника сборной Германии Лотара Маттеуса по количеству игр, проведенных в финальной стадии чемпионатов мира. 26 матчей — теперь это новый мировой рекорд!

Вспоминаем все игры Лионеля Месси в финальных матчах чемпионатов мира.

Лионель Месси дебютировал на чемпионатах мира 16 июня 2006 года. Во втором туре группового этапа ЧМ-2006 в Германии он вышел на замену в игре против Сербии и Черногории (6:0) и забил свой первый гол на главных турнирах планеты.

В следующем матче против сборной Нидерландов Лионель вышел в стартовом составе и отыграл 70 минут. Встреча во Франкфурте закончилась вничью 0:0.

Третью игру на ЧМ-2006 Лионель Месси провел в свой 19-й день рождения. Именинника выпустили на поле в конце матча против Мексики в 1/8 финала турнира. Южноамериканцы одержали победу в дополнительное время — 2:1.

В ЮАР-2010 Лионель Месси приехал, сменив девятнадцатый номер на «десятку». В победном матче команды тренера Диего Марадоны против сборной Нигерии он отыграл 90 минут.

В следующем матче группового этапа чемпионата мира в Южной Африке сборная Аргентины обыграла Корею — 4:1. Отличился Гонсало Игуаин, сделавший хет-трик. Месси провел на поле 90 минут.

В матче с Грецией (2:0) Лионель Месси также отыграл 90 минут и впервые вывел сборную Аргентины на встречу чемпионата мира с капитанской повязкой на рукаве.

В 1/8 финала чемпионата мира в ЮАР южноамериканцы победили Мексику — и снова без голов Месси.

Четвертьфинал против Германии Месси провел полностью, но Аргентина крупно проиграла Германии — 0:4.

В первой игре ЧМ-2014 в Бразилии Лионель забил победный гол в ворота сборной Боснии и Герцеговины — 2:1.

Точный удар капитана сборной Аргентины в компенсированное время принес победу команде в матче с Ираном на групповом этапе ЧМ-2014 — 1:0.

Еще два гола Лионель Месси забил в следующей игре в ворота сборной Нигерии (3:2).

Капитан сборной Аргентины сделал голевую передачу на Анхеля Ди Марию в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. Аргентина вышла в четвертьфинал — 1:0.

В 1/4 финала аргентинцы с Месси с трудом переиграли Бельгию — 1:0 благодаря голу Гонсало Игуаина.

После безголевого основного и дополнительного времени полуфинала Аргентина — Нидерланды южноамериканцы оказались точнее в серии пенальти. Месси свой удар реализовал.

Финал ЧМ-2014 Аргентина проиграла Германии — 0:1. Лионель остался без главного трофея. И это самый грустный кадр в его карьере.

В стартовом матче на чемпионате мира в России в 2018 году Аргентина не смогла переиграть дебютанта турнира — Исландию (1:1). Месси не реализовал пенальти.

Хорватия нанесла еще один чувствительный удар по престижу команды во втором туре группового турнира — 3:0.

В третьей игре группового турнира ЧМ-2018 Месси забил первый гол в ворота сборной Нигерии. Аргентина победила 2:1 и вышла в плей-офф.

Франция выбила Аргентину в 1/8 финала, будущие чемпионы мира одержали победу — 4:3. Месси принял участие в двух голах своей команды, но для спасения после супергола Павара и дубля Мбаппе этого не хватило.

Чемпионат мира в Катаре — пятый в карьере Лионеля. В первом матче группового турнира против Саудовской Аравии капитан Аргентины открыл счет с пенальти, но его команда сенсационно проиграла — 1:2.

Во второй игре на ЧМ-2022 Аргентина победила Мексику (2:0). Месси стал автором первого гола матча.

Лионель не смог реализовать пенальти в ворота сборной Польши. Его удар парировал вратарь Войцех Щенсны. Но сборная Аргентины в том числе его стараниями все равно одержала победу — 2:0.

В 1/8 финала Аргентина обыграла Австралию — 2:1. Месси забил первый гол — и это его первый в карьере мяч в плей-офф ЧМ.

В четвертьфинале Аргентина обыграла Голландию в серии пенальти — 2:2 (4:3). На счету капитана сборной Аргентины — гол, очередная топовая передача и точный удар в серии пенальти.

Месси с Хулианом Альваресом соорудили три гола в полуфинале с Хорватией (3:0). На счету капитана — победный гол с пенальти и голевая передача.