Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:20

Месси побил вечный рекорд Маттеуса! Все матчи Лионеля на чемпионатах мира

Отдел фото «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
1/27
Финал ЧМ-2022 стал для капитана сборной Аргентины 26-м матчем на чемпионатах мира.

Лионель Месси вышел в стартовом составе сборной Аргентины на финальный матч ЧМ-2022 против Франции и опередил экс-полузащитника сборной Германии Лотара Маттеуса по количеству игр, проведенных в финальной стадии чемпионатов мира. 26 матчей — теперь это новый мировой рекорд!

Лионель Месси в финальном матче Аргентина — Франция на ЧМ-2022 в Катаре. Фото Reuters

Вспоминаем все игры Лионеля Месси в финальных матчах чемпионатов мира.

Лионель Месси дебютировал на чемпионатах мира 16 июня 2006 года. Во втором туре группового этапа ЧМ-2006 в Германии он вышел на замену в игре против Сербии и Черногории (6:0) и забил свой первый гол на главных турнирах планеты.

Лионель Месси в матче Аргентина — Сербии и Черногории — 6:0. 16 июня 2006 года. Фото Getty Images

В следующем матче против сборной Нидерландов Лионель вышел в стартовом составе и отыграл 70 минут. Встреча во Франкфурте закончилась вничью 0:0.

Лионель Месси в матче Нидерланды — Аргентина - 0:0. 21 июня 2006 года. Фото Getty Images

Третью игру на ЧМ-2006 Лионель Месси провел в свой 19-й день рождения. Именинника выпустили на поле в конце матча против Мексики в 1/8 финала турнира. Южноамериканцы одержали победу в дополнительное время — 2:1.

Лионель Месси в матче Аргентина — Мексика — 2:1 (доп.вр). 24 июня 2006 года. Фото Getty Images

В ЮАР-2010 Лионель Месси приехал, сменив девятнадцатый номер на «десятку». В победном матче команды тренера Диего Марадоны против сборной Нигерии он отыграл 90 минут.

Лионель Месси в матче Аргентина — Нигерия — 1:0. 12 июня 2010 года. Фото Getty Images

В следующем матче группового этапа чемпионата мира в Южной Африке сборная Аргентины обыграла Корею — 4:1. Отличился Гонсало Игуаин, сделавший хет-трик. Месси провел на поле 90 минут.

Лионель Месси и Гонсало Игуаин в матче Корея — Аргентины — 1:4. 17 июня 2010 года. Фото Getty Images

В матче с Грецией (2:0) Лионель Месси также отыграл 90 минут и впервые вывел сборную Аргентины на встречу чемпионата мира с капитанской повязкой на рукаве.

Лионель Месси в матче Агентина — Греция - 2:0. 22 июня 2010 года. Фото Getty Images

В 1/8 финала чемпионата мира в ЮАР южноамериканцы победили Мексику — и снова без голов Месси.

Лионель Месси в матче Аргентина — Мексика — 3:0. 27 июня 2010 года. Фото Getty Images

Четвертьфинал против Германии Месси провел полностью, но Аргентина крупно проиграла Германии — 0:4.

Лионель Месси в матче Германия — Аргентина — 4:0. 3 июля 2010 года. Фото Getty Images

В первой игре ЧМ-2014 в Бразилии Лионель забил победный гол в ворота сборной Боснии и Герцеговины — 2:1.

Лионель Месси в матче Аргентина — Босния и Герцеговина — 2:1. 15 июня 2014 года. Фото Getty Images

Точный удар капитана сборной Аргентины в компенсированное время принес победу команде в матче с Ираном на групповом этапе ЧМ-2014 — 1:0.

Лионель Месси в матче Аргентина — Иран — 1:0. 21 июня 2014 года. Фото Getty Images

Еще два гола Лионель Месси забил в следующей игре в ворота сборной Нигерии (3:2).

Лионель Месси в матче сборных Аргентины и Нигерии — 3:2. 25 июня 2014 года. Фото Getty Images

Капитан сборной Аргентины сделал голевую передачу на Анхеля Ди Марию в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. Аргентина вышла в четвертьфинал — 1:0.

Лионель Месси в матче Аргентина — Швейцария — 1:0. 1 июля 2014 года. Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

В 1/4 финала аргентинцы с Месси с трудом переиграли Бельгию — 1:0 благодаря голу Гонсало Игуаина.

Лионель Месси и Аксель Витсель в матче Аргентина — Бельгия — 1:0. 5 июля 2014 года. Фото Getty Images

После безголевого основного и дополнительного времени полуфинала Аргентина — Нидерланды южноамериканцы оказались точнее в серии пенальти. Месси свой удар реализовал.

Лионель Месси после матча Аргентина — Нидерланды — 0:0, 4:2 (по пенальти). 9 июля 2014 года. Фото Антон Сергиенко.

Финал ЧМ-2014 Аргентина проиграла Германии — 0:1. Лионель остался без главного трофея. И это самый грустный кадр в его карьере.

Лионель Месси после финального матча ЧМ-2014 Аргентина — Германия — 0:1. 13 июля 2014 года. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

В стартовом матче на чемпионате мира в России в 2018 году Аргентина не смогла переиграть дебютанта турнира — Исландию (1:1). Месси не реализовал пенальти.

Лионель Месси и Биркир Бьяднасон в матче Аргентина — Исландия — 1:1. 16 июня 2018 года. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Хорватия нанесла еще один чувствительный удар по престижу команды во втором туре группового турнира — 3:0.

Лионель Месси и Иван Стринич в матче Хорватия — Аргентина — 3:0. 21 июня 2018 года. Фото Александр Федоров, "СЭ"

В третьей игре группового турнира ЧМ-2018 Месси забил первый гол в ворота сборной Нигерии. Аргентина победила 2:1 и вышла в плей-офф.

Лионель Месси в матче Аргентина — Нигерия — 2:1. 26 июня 2018 года. Фото Getty Images

Франция выбила Аргентину в 1/8 финала, будущие чемпионы мира одержали победу — 4:3. Месси принял участие в двух голах своей команды, но для спасения после супергола Павара и дубля Мбаппе этого не хватило.

Лионель Месси и Кильян Мбаппе после матча Франция — Аргентина — 3:4. 30 июня 2018 года. Фото Global Look Press

Чемпионат мира в Катаре — пятый в карьере Лионеля. В первом матче группового турнира против Саудовской Аравии капитан Аргентины открыл счет с пенальти, но его команда сенсационно проиграла — 1:2.

Лионель Месси реализует пенальти в матче Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2. 22 ноября 2022 года. Фото Reuters

Во второй игре на ЧМ-2022 Аргентина победила Мексику (2:0). Месси стал автором первого гола матча.

Лионель Месси в матче Аргентина — Мексика. 26 ноября 2022 года. Фото Кирилл Кудрявцев, AFP

Лионель не смог реализовать пенальти в ворота сборной Польши. Его удар парировал вратарь Войцех Щенсны. Но сборная Аргентины в том числе его стараниями все равно одержала победу — 2:0.

Лионель Месси в матче Польша — Аргентина — 0:2. 30 ноября 2022 года. Фото Reuters

В 1/8 финала Аргентина обыграла Австралию — 2:1. Месси забил первый гол — и это его первый в карьере мяч в плей-офф ЧМ.

Лионель Месси в матче Аргентина — Австралия — 2:1. 3 декабря 2022 года. Фото Reuters

В четвертьфинале Аргентина обыграла Голландию в серии пенальти — 2:2 (4:3). На счету капитана сборной Аргентины — гол, очередная топовая передача и точный удар в серии пенальти.

Лионель Месси в матче Аргентина — Нидерланды -2:2, 4:3 пен. 9 декабря 2022 года. Фото Reuters

Месси с Хулианом Альваресом соорудили три гола в полуфинале с Хорватией (3:0). На счету капитана — победный гол с пенальти и голевая передача.

Лионель Месси в матче Аргентина Хорватия — 3:0. 13 декабря 2022 года. Фото Reuters

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 2
2-й тайм

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
фото
Сборная Аргентины по футболу
1
0
Читайте также
Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
Сборным России возвращают флаг. Но нападки ВАДА это не ослабит
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Аргентина — Франция: Мбаппе реализовал пенальти
Что сделал Мбаппе! 2 гола за две минуты. Аргентина — Франция — 2:2. Онлайн-трансляция финала ЧМ-2022
Ширер — о финале ЧМ-2022: «Скалони вернул Ди Марию, и он стал лучшим игроком в первом тайме»
Пирс Морган считает, что сборную Францию намеренно отравили перед финалом ЧМ-2022
Посол Катара рассказал о помощи со стороны России при организации чемпионата мира-2022
Баринов: «Хочу, чтобы Месси выиграл ЧМ. Там, сверху — Марадона, это что-то свыше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«На этом ЧМ уже есть победитель». Итальянский журналист оценил турнир в Катаре и сравнил его с Россией-2018

Супергол Ди Марии: он пропустил финал ЧМ-2014 из-за травмы, а сейчас не смог сдержать слез
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости