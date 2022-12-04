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В 1000-м матче Месси впервые забил в плей-офф чемпионатов мира. Аргентина стала ближе к мечте, Австралия покидает турнир под аплодисменты

Месси впервые забил в плей-офф ЧМ в 1000-м матче за карьеру
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Лионель Месси радуется забитому голу в ворота Австралии на ЧМ-2022..
Фото AFP
Игроки сборной Аргентины радуются выходу в 1/4 финала ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд.
Фото Global Look Press
Лионель Месси.
Фото AFP
1/4
Аргентинцы вышли в четвертьфинал и сыграют там с Нидерландами.
Чемпионат мира. 1/8 финала
03 дек, 22:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Аргентина
2:1
Австралия

Арнольд против Марадоны

Корея обыгрывает Португалию. Япония — немцев и испанцев... При желании данный список можно продолжить, так что главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд перед стартом плей-офф имел право говорить все что угодно. Потому что после выхода из группы его уже никто ни в чем не упрекнет, да и сами «Соккеруз» уложили на лопатки датчан.

«Конечно, мы можем выиграть у Аргентины. В прошлом году я тренировал олимпийскую команду, и мы обыграли аргентинцев со счетом 2:0. Это матч команды в желтых футболках против команды в бело-голубых, это 11 против 11», — говорил Арнольд в прямом эфире австралийского телевидения.

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд. Фото Global Look Press
Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд.
Фото Global Look Press

Но, естественно, бывший помощник Гуса Хиддинка на ЧМ-2006 не бахвалился. Он рассуждал о сбывшейся мечте сыграть на чемпионате мира против Месси. О том, что до турнира в Катаре никто не верил даже в одну победу австралийцев в группе и о вдохновении, посещающем в играх с такими соперниками. Арнольд знает, о чем говорит, потому что 29 лет назад сыграл в межконтинентальном плей-офф за путевку на ЧМ-1994 против аргентинцев с Диего Марадоной. И, кстати, в составе «Альбиселесты» тогда был отец игрока нынешней сборной — Карлос Макаллистер.

Впрочем, Аргентина — это тот битый, за которого двух небитых дают. Полузащитник южноамериканцев де Пауль даже заявил, что проигрыш Саудовской Аравии в чем-то оказался полезным. А еще признался, что вторая победа принесла долгожданное спокойствие. С микроклиматом же у южноамериканцев все изначально было в полном порядке, о чем в очередной раз напомнил Месси. Лео признали лучшим игроком матча с поляками, в котором он не реализовал пенальти, и капитан передал свой приз настоящему герою — автору первого гола Алексису Макаллистеру.

Игроки сборной Аргентины радуются выходу в 1/4 финала ЧМ-2022. Фото Global Look Press
Игроки сборной Аргентины радуются выходу в 1/4 финала ЧМ-2022.
Фото Global Look Press

Каждый гол — достижение

Единственным очевидным минусом Аргентины перед игрой были проблемы Ди Марии. У него не травма, а лишь мышечное перенапряжение, но максимум, на что можно было рассчитывать с таким диагнозом, — выход на замену. В старте мастера важнейших голов заменил Папу Гомес, и это был неоднозначный выбор.

После провала с саудитами ветеран не сыграл ни минуты, но, видимо, состояние Анхеля Корреа далеко от идеала, а Дибала по тактическим соображениями не пользуется доверием Лионеля Скалони. Совместить форварда с Месси в одной схеме пока не удалось ни одному тренеру аргентинской сборной.

ЧМ&nbsp;2022, 3&nbsp;декабря: Аргентина&nbsp;&mdash; Австралия. ЧМ-2022: Аргентина обыграла Австралию и в 1/4 финала сыграет с Нидерландами. Онлайн-трансляция

Впрочем, Лео, для которого игра с Австралией стала 1000-й на профессиональном уровне, справляется сам. И как раз юбилейный матч очень показателен. «Соккеруз» на этом турнире, кажется, самая простая команда. Ничего лишнего не выдумывающая, но играющая в очень правильный и организованный футбол с максимальной самоотдачей. Большую часть первого тайма против аргентинцев этого было достаточно, так как чемпионам Южной Америки не хватало движения, и как раз этого опасался Скалони, назвав расписание матчей с играми через два дня на третий безумием.

Только нога гения — это нога гения. Один шанс — и мяч в воротах. Да какой! Месси до этого ни разу не забивал в плей-офф мировых чемпионатов, что ему регулярно ставили в упрек критики. Однако есть еще и голевые передачи, а по сумме результативных баллов (9+7) Лео сравнялся с Марадоной. До рекордсменов — Пеле, Роналдо, Мирослава Клозе и Герда Мюллера — осталось три очка. Параллельно Месси обогнал Марадону по числу голов на ЧМ.

Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси.
Фото AFP

Нервная концовка

Субботний успех Лео обязан разделить с Отаменди, который оставил мяч под удар своему капитану. Но тот же защитник, в активе которого значится образцовый групповой турнир с точки зрения статистики, устроил небольшой пожар около собственной штрафной какой-то расхлябанной передачей. Хорошо, Эмилиано Мартинес все же опередил Дюка и разрядил обстановку.

Спокойнее, как показалось, стало, когда Аргентина дала мастер-класс по умению использовать чужие ошибки. И провоцировать их, потому что гол Альвареса в пустые ворота — это прессинг де Пауля, который заставил паниковать опытного Райана. После этого бело-голубым можно было переходить в энергосберегающий режим, экономя силы на четвертьфинал с Нидерландами.

У Месси, впрочем, энергии предостаточно. Скалони даже признался, что заменит его только в том случае, если Лео сам об этом попросит. Но тот не хочет терять на своем последнем чемпионате мира ни минуты. А тут еще и концовка получилась совсем не банальной. Коварный рикошет после выстрела Гудвина обернулся голом в аргентинские ворота, а если бы не нога Лисандро Мартинеса, Бехич мог перевернуть все с ног на голову.

Да еще и Лаутаро Мартинес не стал убивать интригу, испортив два паса Месси. А потеря Лео на седьмой добавленной минуте завершилась невероятным сейвом вратаря. Все закончилось так, как должно было. Тем не менее австралийская сказка не стала историей с грустным концом. Зеленый континент может гордиться своей сборной. А поход Аргентины за мечтой продолжается. Осталось три шага. Следующий — против Нидерландов.

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Основные источники исследования

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