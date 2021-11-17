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Зинченко, Довбик, Бензема и Мбаппе вывели Украину в стыки. Но с Россией она там не сыграет

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 01:10
16 ноября. Зеница. Босния — Украина — 0:2. 58-я минута. Александр Зинченко (№17) открыл счет. Фото Reuters
16 ноября. Зеница. Босния — Украина — 0:2. 58-я минута. Александр Зинченко (№17) открыл счет. Фото Reuters
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А вот Финляндия не поедет на второй подряд большой турнир.

Настал момент, когда избыток ничьих в отборочном турнире ЧМ-2022 мог сыграть злую штуку со сборной Украины. В Боснию и Герцеговину команда Александра Петракова приехала с отставанием в 2 очка от финнов. Для попадания в стыковые матчи украинцам обязательно была нужна победа, но еще и приходилось надеяться на сборную Франции — если не углубляться в закоулки раскладов, немотивированные чемпионы мира резервным составом должны были не проиграть Финляндии.

А ничьих у Украины в самом деле слишком много. Если ни разу не проиграть французам (оба матча по 1:1) почетно, то дважды упускать победы в играх с Казахстаном (1:1 дома и 2:2 в гостях) точно не стоило. Финны же таких ошибок не допускали, потому и опережали украинцев на 2 очка перед последним туром квалификации.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D
16 нояб, 22:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
0:2
Украина
Голы
Зинченко, 58 (0:1), Довбик, 79 (0:2)
Босния и Герцеговина
Василь Хаджикадунич Сушич Ахмедходжич Ковачевич Гояк (Крунич, 64 ) Хаджиахметович (Налич, 71 ) Стеванович Прцич (Цимирот, 64 ) Менало (Превляк, 72 ) Демирович (Кодро, 80 )
Украина
Бущан Соболь (Шапаренко, 64) Забарный Зинченко Тымчик Матвиенко Степаненко Малиновский (Сидорчук, 81) Цыганков (Довбик, 75) Ярмоленко (Караваев, 82) Яремчук (Зубков, 76)
Предупреждения
Демирович 66, Хаджикадунич 90  -  Забарный 66
Судьи
Антонио Мигель Матеу Лаос

Несмотря на то, что не все зависело от украинских футболистов, Петраков заявил, что не будет отвлекаться на результат игры Франции и Финляндии. «Я не буду следить за матчем конкурентов, и говорить никто ребятам ничего не буду», — сказал он.

Украинцы владели мячом весь первый тайм, но ничего путного в атаке не получалось. Несколько ударов по воротам боснийцев нанесли Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, но все тщетно. А вот защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич почти похоронил мечты желто-синих о стыках. После подачи с углового он выиграл верховую борьбу и пробил в правый угол ворот, но Георгий Бущан кончиками пальцев дотянулся до мяча и перенаправил его в штангу.

Избежав гола «в раздевалку», украинцы продолжили атаковать. Тем временем французы не особо помогали, не забив финнам в первом тайме. Однако сами украинцы оказались в полном порядке. На 59-й минуте матча счет открыл Александр Зинченко. Защитник боснийцев не дал Ярмоленко нанести удар после прострела Виктора Цыганкова, а вот за футболистом «Манчестер Сити» в штрафной никто не углядел.

Хозяева в этом отборе уже ни на что не претендовали, но проигрывать дома в последнем туре они не хотели. Бущану пришлось еще раз спасти свою команду: на сей раз он перевел мяч после удара Смаила Превляка на угловой. Стандарт у Боснии не задался: в итоге Николай Шапаренко вывел Артема Довбика один на один с Николой Василем. Стартовав почти с центра поля, форвард смог избежать офсайда и хладнокровно расправился с вратарем.

Второй свой шанс Довбик не реализовал, но это никак не помешало его команде одержать уверенную победу — 2:0. А в параллельном матче вовремя активизировались французы. Карим Бензема и Кильян Мбаппе отличились по разу, чем помогли украинцем обогнать сборную Финляндии и выйти на вторую строчку. Теперь Петраков и его парни сыграют в стыковых матчах в марте. Правда, со сборной России встретится они не смогут — ФИФА, как и УЕФА, при жеребьевках разводит команды по политическим причинам.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D
16 нояб, 22:45. Olympiastadion (Хельсинки)
Финляндия
0:2
Франция
Голы
Бензема, 66 (0:1), Мбаппе, 76 (0:2)
Финляндия
Градецки О`Шонесси (Валакари, 82 ) Вяйсянен Иванов Уронен (Тэйлор, 72 ) Хямяляйнен Камара Лод Шюллер (Форсс, 64 ) Ниссиля (Похьянпало, 82 ) Пукки
Франция
Льорис Кунде (Коман, 57) Упамекано Дюбуа (Павар, 46) Зума Динь Тшуамени Рабьо (Верету, 86) Гризманн (Гендузи, 67) Мбаппе Диаби (Бензема, 57)
Предупреждения
Шюллер 9  - 
Судьи
Марко Гвида

И

В

Н

П

М

О

1. Франция

8

5

3

0

18-3

18

2. Украина

8

2

6

0

11-8

12

3. Финляндия

8

3

2

3

10-10

11

4. Босния

8

1

4

3

9-12

7

5. Казахстан

8

0

3

5

5-20

3

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