Зинченко, Довбик, Бензема и Мбаппе вывели Украину в стыки. Но с Россией она там не сыграет

А вот Финляндия не поедет на второй подряд большой турнир.

Настал момент, когда избыток ничьих в отборочном турнире ЧМ-2022 мог сыграть злую штуку со сборной Украины. В Боснию и Герцеговину команда Александра Петракова приехала с отставанием в 2 очка от финнов. Для попадания в стыковые матчи украинцам обязательно была нужна победа, но еще и приходилось надеяться на сборную Франции — если не углубляться в закоулки раскладов, немотивированные чемпионы мира резервным составом должны были не проиграть Финляндии.

А ничьих у Украины в самом деле слишком много. Если ни разу не проиграть французам (оба матча по 1:1) почетно, то дважды упускать победы в играх с Казахстаном (1:1 дома и 2:2 в гостях) точно не стоило. Финны же таких ошибок не допускали, потому и опережали украинцев на 2 очка перед последним туром квалификации.

Несмотря на то, что не все зависело от украинских футболистов, Петраков заявил, что не будет отвлекаться на результат игры Франции и Финляндии. «Я не буду следить за матчем конкурентов, и говорить никто ребятам ничего не буду», — сказал он.

Украинцы владели мячом весь первый тайм, но ничего путного в атаке не получалось. Несколько ударов по воротам боснийцев нанесли Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, но все тщетно. А вот защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич почти похоронил мечты желто-синих о стыках. После подачи с углового он выиграл верховую борьбу и пробил в правый угол ворот, но Георгий Бущан кончиками пальцев дотянулся до мяча и перенаправил его в штангу.

Избежав гола «в раздевалку», украинцы продолжили атаковать. Тем временем французы не особо помогали, не забив финнам в первом тайме. Однако сами украинцы оказались в полном порядке. На 59-й минуте матча счет открыл Александр Зинченко. Защитник боснийцев не дал Ярмоленко нанести удар после прострела Виктора Цыганкова, а вот за футболистом «Манчестер Сити» в штрафной никто не углядел.

Важнейший гол Зинченко в борьбе за стыки. Саня оказался расторопнее всех на добивании и вывел свою сборную вперед ?? pic.twitter.com/90leP3qxLQ — Матч ТВ (@MatchTV) November 16, 2021

Хозяева в этом отборе уже ни на что не претендовали, но проигрывать дома в последнем туре они не хотели. Бущану пришлось еще раз спасти свою команду: на сей раз он перевел мяч после удара Смаила Превляка на угловой. Стандарт у Боснии не задался: в итоге Николай Шапаренко вывел Артема Довбика один на один с Николой Василем. Стартовав почти с центра поля, форвард смог избежать офсайда и хладнокровно расправился с вратарем.

Второй свой шанс Довбик не реализовал, но это никак не помешало его команде одержать уверенную победу — 2:0. А в параллельном матче вовремя активизировались французы. Карим Бензема и Кильян Мбаппе отличились по разу, чем помогли украинцем обогнать сборную Финляндии и выйти на вторую строчку. Теперь Петраков и его парни сыграют в стыковых матчах в марте. Правда, со сборной России встретится они не смогут — ФИФА, как и УЕФА, при жеребьевках разводит команды по политическим причинам.