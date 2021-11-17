Зинченко, Довбик, Бензема и Мбаппе вывели Украину в стыки. Но с Россией она там не сыграет
Настал момент, когда избыток ничьих в отборочном турнире ЧМ-2022 мог сыграть злую штуку со сборной Украины. В Боснию и Герцеговину команда Александра Петракова приехала с отставанием в 2 очка от финнов. Для попадания в стыковые матчи украинцам обязательно была нужна победа, но еще и приходилось надеяться на сборную Франции — если не углубляться в закоулки раскладов, немотивированные чемпионы мира резервным составом должны были не проиграть Финляндии.
А ничьих у Украины в самом деле слишком много. Если ни разу не проиграть французам (оба матча по 1:1) почетно, то дважды упускать победы в играх с Казахстаном (1:1 дома и 2:2 в гостях) точно не стоило. Финны же таких ошибок не допускали, потому и опережали украинцев на 2 очка перед последним туром квалификации.
Несмотря на то, что не все зависело от украинских футболистов, Петраков заявил, что не будет отвлекаться на результат игры Франции и Финляндии. «Я не буду следить за матчем конкурентов, и говорить никто ребятам ничего не буду», — сказал он.
Украинцы владели мячом весь первый тайм, но ничего путного в атаке не получалось. Несколько ударов по воротам боснийцев нанесли Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, но все тщетно. А вот защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич почти похоронил мечты желто-синих о стыках. После подачи с углового он выиграл верховую борьбу и пробил в правый угол ворот, но Георгий Бущан кончиками пальцев дотянулся до мяча и перенаправил его в штангу.
Избежав гола «в раздевалку», украинцы продолжили атаковать. Тем временем французы не особо помогали, не забив финнам в первом тайме. Однако сами украинцы оказались в полном порядке. На 59-й минуте матча счет открыл Александр Зинченко. Защитник боснийцев не дал Ярмоленко нанести удар после прострела Виктора Цыганкова, а вот за футболистом «Манчестер Сити» в штрафной никто не углядел.
Важнейший гол Зинченко в борьбе за стыки. Саня оказался расторопнее всех на добивании и вывел свою сборную вперед ?? pic.twitter.com/90leP3qxLQ— Матч ТВ (@MatchTV) November 16, 2021
Хозяева в этом отборе уже ни на что не претендовали, но проигрывать дома в последнем туре они не хотели. Бущану пришлось еще раз спасти свою команду: на сей раз он перевел мяч после удара Смаила Превляка на угловой. Стандарт у Боснии не задался: в итоге Николай Шапаренко вывел Артема Довбика один на один с Николой Василем. Стартовав почти с центра поля, форвард смог избежать офсайда и хладнокровно расправился с вратарем.
Второй свой шанс Довбик не реализовал, но это никак не помешало его команде одержать уверенную победу — 2:0. А в параллельном матче вовремя активизировались французы. Карим Бензема и Кильян Мбаппе отличились по разу, чем помогли украинцем обогнать сборную Финляндии и выйти на вторую строчку. Теперь Петраков и его парни сыграют в стыковых матчах в марте. Правда, со сборной России встретится они не смогут — ФИФА, как и УЕФА, при жеребьевках разводит команды по политическим причинам.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Франция
|
8
|
5
|
3
|
0
|
18-3
|
18
|
2. Украина
|
8
|
2
|
6
|
0
|
11-8
|
12
|
3. Финляндия
|
8
|
3
|
2
|
3
|
10-10
|
11
|
4. Босния
|
8
|
1
|
4
|
3
|
9-12
|
7
|
5. Казахстан
|
8
|
0
|
3
|
5
|
5-20
|
3
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю