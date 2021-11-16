Карпин должен чувствовать себя битым, а не сбитым. Он должен остаться. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о том, что может ждать нашу национальную команду после поражения в решающем матче отбора на ЧМ-2022 от Хорватии (0:1).

Все время, прошедшее с финального свистка в Сплите, мы гадаем — что это было?

Расчет или откровенность, пиар или растерянность — в любом случае слова Валерия Карпина про отсутствие яиц у футболистов, про страх и плохую игру, равно как и его высказывание про недельную паузу на размышления, останется ли он в сборной на стыковые матчи или нет, стали сюрпризом.

Для команды. Для РФС. Потому что сразу после встречи в Хорватии не звучало ни упреков в трусости, ни разговора о возможном уходе с поста главного тренера. Все это родилось через сутки.

Карпина с первых же дней в сборной сравнивают со Станиславом Черчесовым, и, сколько бы ни прошло дней, кажется, это никуда не исчезнет. Но здесь, наверное, уместнее параллель с Леонидом Слуцким. Который так же пришел в разгар отборочного цикла, так же совмещал, так же был влюблен в игроков и хвалил их за высокий уровень. И который так же после резонансной неудачи задал вопрос вслух: «Почему в самом важном матче не проявлены характер и самоотдача?»

Но в том знаменитом интервью Слуцкого еще была фраза «мы говно». Ее тренер произнес «в один голос» с футболистами после провала с Уэльсом на Евро-2016. У Карпина же это прозвучало как ответ: «Это был не футбол, а говно? — Согласен полностью». И далее — упреки в адрес игроков, после которых весь вторник интернет спорил о том, как они воспримут эти слова, ложащиеся на реплики тренера о боязни соперника. Обидятся или нет? Даже не на упреки, а на то, как, когда и где они прозвучали.

Ведь это произнесено через несколько часов после «всю вину полностью беру на себя».

Такие заявления всегда свидетельствуют об обратном. Разумно брать на себя то, что от тебя зависит. Брать все — общая фраза, не несущая конкретного смысла.

Матч в Сплите перевернул многое.

Идею о свежей крови. Идею о смелом современном футболе. Понимание того, куда идет после Евро-2020 сборная.

Стояла задача не потерпеть поражение и выйти на чемпионат мира. Но с Хорватией команда попробовала тот футбол, который Карпин никогда не ставил, — тот, в который могла бы играть (и успешно) сборная с Черчесовым. Или Бердыевым.

И вот теперь после признания «я не уверен, что смогу подготовить команду к стыковым матчам психологически» мы имеем загадку. Потому что в сборной, в отличие от клуба, работа тренера (за исключением долгого периода подготовки к турниру) заключается всего в двух вещах:

— выбрать состав/тактику;

— настроить людей.

Часто после поражений тренеры во всем винят психологию. Но сводить проблему только к ней неверно. Если говорить именно про матч с Хорватией, перед стартовым свистком были интересны два психологических момента:

— как Россия станет действовать в решающей схватке: кто возьмет на себя роль лидера, кто сможет управлять партнерами и заводить их?

Ремарка 1. Таковых не нашлось. Поэтому не факт, что идея блуждающей капитанской повязки оказалась правильной.

— как сборная будет играть, если первыми забьют хорваты?

Ремарка 2. Играла плохо. Впервые при новом тренере уступая по ходу матча.

Но если говорить о тактике — именно о тактике, а не о расстановке, — это тоже вызвало вопросы:

— почему поначалу применили высокий персональный прессинг всего из трех человек? Когда Смолов, Ионов и Бакаев приклеились к «своим» защитникам, а за ними — пустота, и хозяева спокойно через контроль мяча и короткий пас выходили в атаку;

— почему именно против Хорватии надо было играть с одним опорником? И центральная зона оголилась;

— почему ранние замены именно такие и почему они ничего не изменили в рисунке и ходе встречи?

Если обобщить, то все вышесказанное можно свести к одному вопросу:

— почему сборная оказалась совершенно не готова к главному матчу отборочного цикла?

Все остальное, будь то просьбы Николаю Писареву прокомментировать игру сборной в Сплите, или слова Карпина про трусость футболистов (здесь отсыл к его критике во время Евро-2020), или претензии по поводу отсутствия Дзюбы, на котором поставили точку, но теперь готовы вернуть на стыковые матчи, — вторично. Да и по форме напоминает сведение счетов.

Почему Россия была не готова к противостоянию с соперником, против которого выступала несколько раз за последние годы, а в группе опережала на одно очко?

И если надо выбирать состав на решающие матчи именно по лидерским и бойцовским качествам, означает ли это, что прежняя доктрина не работает? И что сборную в марте нужно выстраивать совершенно иначе?

Но за одного битого двух небитых дают.

Главное, чтобы Карпин не почувствовал себя сбитым, а не битым. Остался и довел до конца начатое.

Потому что если в этот момент не он, то кто?

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