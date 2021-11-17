Ван Гал подарил Голландии первый чемпионат мира за восемь лет. А Холанн и Эдегор подождут своего крупного турнира

Одна из ведущих европейских сборных возвращается на мундиаль.

Ван Гал в кресле-каталке

В воскресенье на переэкзаменовку в весеннем плей-офф отправили Португалию. Новая неделя началась с фиаско действующего чемпиона Европы — Италии. Так что у голландцев поводов для беспокойства было предостаточно, да и сами они несколько дней назад убедились во вроде бы прописной истине, согласно которой в футболе все может измениться в одно мгновение.

До 82-й минуты матча с черногорцами поклонники «оранжевых» готовились к празднику и изучали, какие рекорды переписал двумя своими голами Депай, а потом все перевернулось с ног на голову. Даже за полем, где совсем недавно все с умилением наблюдали, как Луи ван Гал дирижирует хором поздравляющих Вайналдума футболистов. По возвращении же домой тренер неудачно поскользнулся, когда ставил велосипед после прогулки, и сломал бедренную кость.

Louis van Gaal didn't let a bike accident stop him from attending Netherland's training session ? pic.twitter.com/lix4so8ccH — GOAL (@goal) November 15, 2021

70-летний ван Гал провел вечер в больнице, а на тренировку приехал на гольф-каре, которым управлял его помощник Хенк Фрейзер. На предматчевой пресс-конференции тренер выступал по видеосвязи, так как кресло-каталка не могла проехать в двери пресс-центра, однако шутил и философски заметил: «Физически чувствую себя не лучшим образом, но, по крайней мере, мой мозг все еще работает. А тренерская работа выполняется головой».

?? | NEW: Van Gaal: «Physically, I don't feel well. But at least my brain still works.»



• Do you have much pain?



Van Gaal: «Yes. That's why I'm sitting in a wheelchair.» pic.twitter.com/rezaBd9M0R — Football For All (@FootballlForAll) November 15, 2021

От бровки игрой с норвежцами управляли помощники во главе с Данни Блиндом, а Фрейзер сидел на скамейке в наушниках. Но, кажется, при желании расположившийся в одной из лож стадиона ван Гал мог дать указания даже без использования средств связи. Трибуны «Де Кайп» были пусты, так как в Нидерландах рекордные с начала пандемии показатели заболеваемостью коронавирусом, и правительство на три недели закрыло допуск болельщиков на все спортивные мероприятия.

Скучный, но идеальный план

Возможно, полные трибуны разбудили бы команды, а так наблюдать за игрой было невыносимо скучно. Хозяев за первые 45 минут хватило на пару разминочных ударов Депая, тогда как норвежцы, которым кровь из носу требовалась победа, не создали вообще ничего. Интереснее было листать ленту Twitter, где кадры с державшим в руках смартфон ван Галом породили массу остроумных мемов. В числе прочего шутили о том, что проводивший 50-й матч на своем посту тренер наблюдает за игрой Турции против Черногории. Там бывший игрок московского «Динамо» Бечирай открыл счет уже на 3-й минуте, а гости ответили на это голом недавно забившего в Москве «Локомотиву» Актюркоглу.

После перерыва в Роттердаме стало чуть-чуть веселее, так как Столе Сольбаккену происходившее на поле категорически не нравилось. Со свежими Хауге и Торстведтом норвежцы задвигались бодрее. Это им нужна была победа, а Турция в Подгорице уже вышла вперед. «Оранжевые» же скорее сушили игру, и замена атакующего полузащитника Классена на трудягу де Рона буквально кричала — на устраивающую ничью хозяева согласны.

Только эта иллюзия оказалась обманчивой. И если Депай свой очередной шанс упустил, то Бергвайн после аккуратного паса Данджумы вогнал мяч в ближнюю «девятку». Вечер перестал быть скучным и превратился в праздник. Второй гол Бергвайн с Депаем организовали уже «на бис». Тоскливые и прагматичные на протяжении 80 минут Нидерланды сыграли так, как планировали, изучив чужие ошибки. После восьмилетней паузы оранжевая команда возвращается на чемпионат мира под руководством тренера, который в 2014-м оставил свой пост, подарив стране бронзу мундиаля.

Черногория — Турция — 1:2 (Бечирай, 3 — Керем Актюркоглу, 22. Оркун Кекчжу, 60).

Гибралтар — Латвия — 1:3 (Уокер, 7 — Гутковский, 25. Ульдрикис, 55. Кроллис, 75).

И В Н П М О 1. Голландия 10 7 2 1 33-8 23 2. Турция 10 6 3 1 27-16 21 3. Норвегия 10 5 3 2 15-8 18 4. Черногория 10 3 3 4 14-15 12 5. Латвия 10 2 3 5 11-14 9 6. Гибралтар 10 0 0 10 4-43 0

Группа Е

Уэльс — Бельгия — 1:1 (Мур, 32 — Де Брейне, 12).

Чехия — Эстония — 2:0 (Брабец, 59. Сикора, 85).