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Отбор ЧМ-2022, расписание матчей 16 ноября: Нидерланды против Норвегии, Финляндия — Франция и другие игры

09:00
Вирджил ван Дейк. Фото Reuters
Вирджил ван Дейк. Фото Reuters
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Во вторник, 16 ноября, пройдут заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Европе. Нидерланды сыграют против Норвегии, Финляндия с Францией и другие встречи.

Группа D

22:45 мск. Босния — Украина

Босния — Украина

22:45. Финляндия — Франция

Финляндия — Франция

Группа E

22:45. Чехия — Эстония

Чехия — Эстония

22:45. Уэльс — Бельгия

Уэльс — Бельгия

Группа G

22:45. Гибралтар — Латвия

Гибралтар — Латвия

22:45. Черногория — Турция

Черногория — Турция

22:45. Нидерланды — Норвегия

Голландия — Норвегия

Видеотрансляции матчей отбора ЧМ-2022 можно смотреть здесь

Расписание всех матчей отборочного раунда ЧМ-2022 можно посмотреть здесь //Турнирные таблицы — по этой ссылке

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