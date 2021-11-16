Отбор ЧМ-2022, расписание матчей 16 ноября: Нидерланды против Норвегии, Финляндия — Франция и другие игры
09:00
Во вторник, 16 ноября, пройдут заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Европе. Нидерланды сыграют против Норвегии, Финляндия с Францией и другие встречи.
Группа D
Группа E
Группа G
Видеотрансляции матчей отбора ЧМ-2022 можно смотреть здесь
Расписание всех матчей отборочного раунда ЧМ-2022 можно посмотреть здесь //Турнирные таблицы — по этой ссылке
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