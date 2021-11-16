Во вторник, 16 ноября, пройдут заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Европе. Нидерланды сыграют против Норвегии, Финляндия с Францией и другие встречи.

Группа D

22:45 мск. Босния — Украина

22:45. Финляндия — Франция

Группа E

22:45. Чехия — Эстония

22:45. Уэльс — Бельгия

Группа G

22:45. Гибралтар — Латвия

22:45. Черногория — Турция

22:45. Нидерланды — Норвегия

Видеотрансляции матчей отбора ЧМ-2022 можно смотреть здесь

Расписание всех матчей отборочного раунда ЧМ-2022 можно посмотреть здесь //Турнирные таблицы — по этой ссылке