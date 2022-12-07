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Сегодня, 03:18

Журналист Морган: «Роналду говорил мне, что Португалия сможет выиграть ЧМ. Они действительно могут»

Сергей Разин
корреспондент
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Известный британский журналист Пирс Морган прокомментировал победу сборной Португалии в 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

«Сегодня Португалия сыграла восхитительно. Криштиану говорил мне, что, по его мнению, они смогут выиграть чемпионат мира. Они действительно могут», — написал Морган в соцсетях.

Роналду начал матч со швейцарцами в запасе. Вместо него на поле с первых минут вышел Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик и сделал результативную передачу.

В четвертьфинале Португалия встретится со сборной Марокко, которая ранее оказалась сильнее Испании. Встреча пройдет 10 декабря.

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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