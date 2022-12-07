Рамос о поражении Испании: «Мы вернемся и будем сильнее. Вперед, Испания!»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился мнением о поражении сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2022 против Марокко.

«Сегодня как никогда гордимся нашим флагом, гордимся своей страной и гордимся нашими игроками. Испания не проигрывает, она учится. Испания падает, спотыкается, но встает и продолжает лидировать. Мы вернемся и будем сильнее. Вперед, Испания!» — написал Рамос в соцсетях.

Сборная Марокко в серии пенальти обыграла Испанию и впервые вышла в 1/4 финала ЧМ, где сыграет с Португалией.