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Рамос о поражении Испании: «Мы вернемся и будем сильнее. Вперед, Испания!»

Сергей Разин
корреспондент
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Серхио Рамос.
Фото Global Look Press

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился мнением о поражении сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2022 против Марокко.

«Сегодня как никогда гордимся нашим флагом, гордимся своей страной и гордимся нашими игроками. Испания не проигрывает, она учится. Испания падает, спотыкается, но встает и продолжает лидировать. Мы вернемся и будем сильнее. Вперед, Испания!» — написал Рамос в соцсетях.

Сборная Марокко в серии пенальти обыграла Испанию и впервые вышла в 1/4 финала ЧМ, где сыграет с Португалией.

Серхио Рамос
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
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