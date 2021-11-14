Жена Кудряшова показала сообщения в поддержку мужа
Анастасия Кудряшова, жена защитника сборной России Федора Кудряшова, опубликовала сообщения болельщиков, которые поддерживают ее супруга после автогола в матче отбора ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).
«Спасибо, ребята, всем. Обожаю вас», — написала Анастасия Кудряшова.
Сборная России уступила сборной Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Кудряшов забил единственный мяч в свои ворота.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю