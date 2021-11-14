Колосков: «Играем так, как умеем»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 Хорватия — Россия (1:0).

«Играем так, как умеем, но этого было достаточно, чтобы сыграть вничью, — сказал Колосков ТАСС. — Так у нас уже получалось в этом отборочном цикле, но в этот раз не повезло нам — нелепый гол при такой самоотверженной игре. Если почитать аналитику перед игрой, абсолютное большинство специалистов говорило о безоговорочной победе хорватов. На практике же получилось, что нам не хватило 10 минут для того, чтобы выйти в финальный турнир чемпионата мира».

«Это говорит о том, что Карпин правильно подобрал тактику, поставил нужный состав для такой игры. Все складывалось так, как было задумано. Да, хорваты владели инициативой, было несколько подходов и пару раз выручил [вратарь Матвей] Сафонов, но стопроцентных моментов — выходов один на один или попаданий мяча в штангу — ничего этого не было. После такой игры есть опустошение — на душе ощущение, что потерял надежду», — продолжил он.

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф.