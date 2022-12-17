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Сегодня, 20:00

Защитник «Зенита» Ловрен стал призером ЧМ-2022 в Катаре

Иван Торопцев
Корреспондент
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Деян Ловрен.
Фото Global Look Press

Защитник «Зенита» Деян Ловрен стал бронзовым призером ЧМ-2022 в Катаре в составе сборной Хорватии.

В матче за третье место хорваты победили Марокко (2:1). Ловрен попал в заявку на игру, но не вышел на поле и остался в запасе.

Всего на турнире Ловрен провел шесть матчей без замен и сделал одну голевую передачу.

Ловрен стал вторым футболистом, ставшим призером чемпионата мира во время выступлений в РПЛ. До него это удавалось другому хорвату, Ведрану Чорлуке, у которого есть серебряная медаль по итогам ЧМ-2018. В то время он выступал за «Локомотив». Сейчас футболист уже завершил карьеру и входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

Ловрен тоже играл на ЧМ-2018 в России, на тот момент на клубном уровне он представлял «Ливерпуль».

Ловрен — один из двух представителей РПЛ на ЧМ-2022. Еще одним игроком из российского чемпионата был нападающий Николя Муми Нгамале, который не смог выйти в плей-офф турнира со сборной Камеруна.

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ФК Зенит
Деян Ловрен
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