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Сегодня, 22:02

Защитник Нидерландов Блинд: «Хорошо оборонялись, не дали Сенегалу создать много моментов»

Защитник сборной Нидерландов Блинд оценил игру команды в матче против Сенегала на ЧМ-2022
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд прокомментировал победу над Сенегалом (2:0) в матче группы А чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Как чувствуете себя после победы?

— Думаю, это была сложная игра. Мы хорошо оборонялись, не дали Сенегалу создать много моментов. С контролем мяча у нас тоже были хорошие моменты, но и плохие. Нам нужно работать над этим. У нас была хорошая контратака в конце матча. Верили, что сможем забить гол. Хороший результат, хороший старт.

— Ожидали ли вы худшего от Сенегала в отсутствие Мане?

— Мы анализировали игру соперников. Конечно, Мане — особенный футболист, который делает эту сборную сильнее. Индивидуально он хорош. Но мы не недооценивали сборную Сенегала. Мы уважаем каждого соперника. Нам нужно показывать лучшую игру, чтобы обыгрывать соперников, — сказал Блинд.

Нидерланды делят первое место в группе А с Эквадором. Следующий матч команды проведут друг против друга 25 ноября (19.00 мск). Сенегал в этот же день сыграет с Катаром (16.00 мск).

Дэйли Блинд
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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