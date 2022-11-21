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Сегодня, 21:58

Саутгейт рассказал о состоянии Гарри Кейна после травмы, полученной в матче с Ираном

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о состоянии нападающего команды Гарри Кейна после травмы в матче чемпионата мира с Ираном (6:2).

«Думаю, что с Гарри все в порядке. Это выглядело как неудачный подкат, но он продолжал играть. Мы сняли его с игры, потому что почувствовали, что это был момент в игре, когда мы могли бы это сделать», — приводит Mirror слова Саутгейта.

В этом матче Кейн отметился двумя результативными передачами. По ходу встречи нападающий получил удар по голеностопу и был заменен на 79-й минуте. По окончании игры Кейн хромая покидал поле.

25 ноября сборная Англии встретится с командой США. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/england-harry-kane-injury-southgate-28549326
Гарри Кейн
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Ирана по футболу
Гарет Саутгейт
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