Саутгейт рассказал о состоянии Гарри Кейна после травмы, полученной в матче с Ираном

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о состоянии нападающего команды Гарри Кейна после травмы в матче чемпионата мира с Ираном (6:2).

«Думаю, что с Гарри все в порядке. Это выглядело как неудачный подкат, но он продолжал играть. Мы сняли его с игры, потому что почувствовали, что это был момент в игре, когда мы могли бы это сделать», — приводит Mirror слова Саутгейта.

В этом матче Кейн отметился двумя результативными передачами. По ходу встречи нападающий получил удар по голеностопу и был заменен на 79-й минуте. По окончании игры Кейн хромая покидал поле.

25 ноября сборная Англии встретится с командой США. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.