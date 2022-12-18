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Сегодня, 07:25

Станишич — о Модриче: «Лучший хорватский футболист всех времен. Уверен, он останется в сборной»

Йосип Станишич поделился мнением о Луке Модриче
Руслан Минаев
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Защитник сборной Хорватии Йосип Станишич поделился мнением о Луке Модриче. Игрок «Баварии» считает, что 37-летний хавбек останется в национальной команде после ЧМ-2022.

«Мы увидели, что Модрич остается выдающимся футболистом. Надеюсь, он продолжит выступление в национальной команде, и я почти уверен, что так оно и будет. Лука — лучший хорватский футболист всех времен», — цитирует Станишича MagentaTV.

Сборная Хорватии обыграла Марокко в матче за третье место. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Сборная Хорватии во второй раз подряд стала призером чемпионата мира, на турнире 2018 года в России подопечные Златко Далича дошли до финала, в котором проиграли команде Франции (2:4).

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
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Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
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Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Лука Модрич
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Хорватии по футболу
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