Защитник сборной Хорватии Йосип Станишич поделился мнением о Луке Модриче. Игрок «Баварии» считает, что 37-летний хавбек останется в национальной команде после ЧМ-2022.

«Мы увидели, что Модрич остается выдающимся футболистом. Надеюсь, он продолжит выступление в национальной команде, и я почти уверен, что так оно и будет. Лука — лучший хорватский футболист всех времен», — цитирует Станишича MagentaTV.

Сборная Хорватии обыграла Марокко в матче за третье место. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Сборная Хорватии во второй раз подряд стала призером чемпионата мира, на турнире 2018 года в России подопечные Златко Далича дошли до финала, в котором проиграли команде Франции (2:4).