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18 декабря, 22:21

Варан: «Целый час нас не было в игре. Но мы вернулись и тоже могли победить»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник сборной Франции Рафаэль Варан подвел итоги финала ЧМ-2022 против команды Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти).

«Мы очень разочарованы. Мы отдали все силы, не сдались. Сегодня целый час нас не было в игре.

Но мы вернулись и тоже могли победить. Очень горжусь этой командой.

Эта команда отличается силой духа, единством и верой в победу. Это позволило нам выйти в финал. Но этого было недостаточно для победы», — приводит слова Варана L'Equipe.

Рафаэль Варан
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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