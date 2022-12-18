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Чепчугов: «Пеле, Марадона и Месси — величайшие футболисты в истории. У Мбаппе все впереди»

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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на победу сборной Аргентины в финале ЧМ-2022 над Францией (3:3, пенальти 4:2).

«В зрелищном финале победил сильнейший! — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова. — Игра действительно впечатлила обилием голов. Когда после победного полуфинала Лео Месси крепко обнимал каждого игрока, я наслаждался воодушевлением и его теплом к партнерам по команде. Лео Месси — главный кавалер мирового футбола 21 века, он был с ними! Поздравляю сборную Аргентины с титулом, мечта капитана осуществилась! Величайшие футболисты в истории — Пеле, Марадона и Месси! У Мбаппе все впереди».

35-летний аргентинец Месси признан лучшим игроком ЧМ, 23-летний француз Мбаппе с 8 голами стал лучшим бомбардиром турнира в Катаре.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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