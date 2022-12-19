Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

19 декабря, 23:22

Маркиньос — о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2022: «Этот шрам навсегда останется со мной»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник сборной Бразилии Маркиньос поделился эмоциями после выступления на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«ЧМ-2022 подошел к концу, прошло некоторое время с одного из самых печальных дней в моей жизни. У меня до сих пор не хватает слов, чтобы описать чувство печали, стыда и сомнений в тот момент... Семья, друзья и время помогли мне оправиться, но этот шрам навсегда останется со мной. Команде я хотел бы сказать, как я горжусь тем, что был частью всего, что мы пережили. К сожалению, мы не добились результата, о котором мечтали. Но пришло время двигаться дальше, жизнь продолжается. Вперед с новыми целями и задачами, сегодня я чувствую себя готовым для этого!» — написал Маркиньос в социальной сети.

Сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2022 в четвертьфинале турнира, проиграв Хорватии (1:1, по пенальти — 2:4).

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
0
Читайте также
Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
Путин заявил о подготовке летчиков Белоруссии для самолетов с ядерным оружием
Лавров заявил об участии РФ в расследовании теракта в ЦАР
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Защитник «Ак Барса»: «На ЧМ болел за Аргентину, за Месси. Вчера сидел, переживал»
Видаль подколол Мбаппе после поражения в финале ЧМ-2022: «Учитесь у южноамериканцев»
Голкипер «Наполи» Мерет: «Сборная Аргентины заслужила победу на чемпионате мира»
ЧМ-2022: сумасшедшие сюжеты сумасшедшего финала. Колонка Казакова
«Брайтон» хочет продлить контракт с чемпионом мира Мак Аллистером
Главный тренер сборной Германии призвал футболистов меньше отвлекаться на околофутбольные вещи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голкипер «Наполи» Мерет: «Сборная Аргентины заслужила победу на чемпионате мира»

Видаль подколол Мбаппе после поражения в финале ЧМ-2022: «Учитесь у южноамериканцев»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости