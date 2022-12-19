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19 декабря, 22:42

Голкипер «Наполи» Мерет: «Сборная Аргентины заслужила победу на чемпионате мира»

Мария Гусева
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Голкипер «Наполи» и сборной Италии Алекс Мерет поделился эмоциями от победы национальной команды Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Вчера я смотрел финальный матч. Аргентина одержала великолепную победу. На мой взгляд, они заслужили это. Они на протяжении всего турнира показывали отличную игру», — цитирует Sky Sports Мерета.

В финале ЧМ-2022 национальная команда Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти — 4:2).

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Алекс Мерет
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
ФК Наполи
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