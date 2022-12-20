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Аленичев: «Лео заслужил трофей всей своей карьерой!»

Отдел футбола «СЭ»
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Самый титулованный футболист России Дмитрий Аленичев оценил игру капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2022 в Катаре.

«Моя первая колонка, посвященная ЧМ, называлась «Месси станет чемпионом мира. Пора». Очень рад, что не ошибся с прогнозом! Лео заслужил трофей всей своей карьерой!

При этом он завоевал титул в лучшем, наверное, финале чемпионата мира в истории! По крайней мере с тех пор, как смотрю мировые первенства — то есть начиная с 1986 года, с 14-летнего возраста, — ничего подобного не было. Здесь нет никаких сомнений. Кстати, у нынешнего решающего матча немало параллелей с тем, мексиканским. Тогда немцы отыгрались с 0:2, сейчас французы. И тогда, и сейчас Аргентина все равно взяла золото. Тогда блистал Марадона, сейчас — Месси», — написал Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ».

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Ранее она брала трофей в 1978 и 1986 годах.

 
Лионель Месси. Дмитрий Аленичев: «Я был прав — Месси стал чемпионом мира. Но он еще сыграет в 2026-м»

 

Дмитрий Аленичев
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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