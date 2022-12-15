Защитник опять вывел сборную Франции в финал чемпионата мира

Победный гол сборной Франции в матче с марокканцами забил левый защитник Тео Эрнандез.

Футболист «Милана» стал 14-м игроком обороны, которому удалось отличиться в полуфинале чемпионата мира. Любопытно, что именно защитники выводили Францию в два из трех предыдущих финалов. В 1998 году судьбу игры с хорватами решил дубль Лилиана Тюрама, а четыре года назад бельгийцев остановил точный удар Самюэля Юмтити. И только в 2006 году победным для французов стал гол полузащитника Зинедина Зидана, реализовавшего пенальти во встрече с Португалией.

Голы защитников в полуфиналах ЧМ

Дата Игрок Команда Матч Голы 17.06.1970 Карл-Хайнц Шнеллингер ФРГ Италия — 3:4 (д.в.) 90' (1:1) 17.06.1970 Таркизио Бурньич Италия ФРГ — 4:3 (д.в.) 98' (2:2) 08.07.1982 Мариус Трезор Франция ФРГ — 3:3 (пен. — 4:5) 92' (2:1) 26.05.1986 Андреас Бреме ФРГ Франция — 2:0 9' (1:0) 04.07.1990 Андреас Бреме ФРГ Англия — 1:1 (пен. — 4:3) 60' (1:0) 08.07.1998 Лилиан Тюрам Франция Хорватия — 2:1 47' (1:1) 08.07.1998 Лилиан Тюрам Франция Хорватия — 2:1 70' (2:1) 04.07.2006 Фабио Гроссо Италия Германия — 2:0 119' (1:0) 06.07.2010 Джованни ван Бронкхорст Нидерланды Уругвай — 3:2 18' (1:0) 06.07.2010 Макси Перейра Уругвай Нидерланды — 2:3 90+2' (2:3) 07.07.2010 Карлес Пуйоль Испания Германия — 1:0 73' (1:0) 10.07.2018 Самюэль Юмтити Франция Бельгия — 1:0 51' (1:0) 11.07.2018 Киран Триппьер Англия Хорватия — 1:2 (д.в.) 5' (1:0) 14.12.2022 Тео Эрнандез Франция Марокко — 2:0 6' (1:0)

«Трехцветные» провели 15-й полуфинал крупного турнира в своей истории и в девятый раз подряд добились успеха. В последний раз французы останавливались в шаге от финала 26 лет, когда на чемпионате Европы в Англии уступили по пенальти чехам.

Сборная Франции в полуфиналах крупных турниров

Дата Турнир Страна Тренер Соперник Счет 1958 ЧМ Швеция Альбер Батте ФРГ 1:3 1960 ЧЕ Франция Альбер Батте Югославия 4:5 1982 ЧМ Испания Мишель Идальго ФРГ 3:3 (пен. — 4:5) 1984 ЧЕ Франция Мишель Идальго Португалия 3:2 (д.в.) 1986 ЧМ Мексика Анри Мишель ФРГ 0:2 1996 ЧЕ Англия Эме Жаке Чехия 0:0 (пен. — 5:6) 1998 ЧМ Франция Эме Жаке Хорватия 2:1 2000 ЧЕ Бельгия/Нидерланды Роже Лемерр Португалия 2:1 (д.в.) 2001 КК Корея/Япония Роже Лемерр Бразилия 2:1 2003 КК Франция Роже Лемерр Турция 3:2 2006 ЧМ Германия Раймон Доменек Португалия 1:0 2016 ЧЕ Франция Дидье Дешам Германия 2:0 2018 ЧМ Россия Дидье Дешам Бельгия 1:0 2021 ЛН Италия Дидье Дешам Бельгия 3:2 2022 ЧМ Катар Дидье Дешам Марокко 2:0

ЧМ — чемпионат мира, ЧЕ — чемпионат Европы, КК — Кубок конфедераций, ЛН — Лига наций.

По числу выходов в финал ЧМ (четыре) сборная Франции занимает пятое место в истории. В 1998 и 2018 годах «Трехцветные» брали титул, а в 2006-м проиграли по пенальти итальянцам. Чаще в решающем матче участвовали аргентинцы, для которых воскресный финал окажется шестым в истории, бразильцы, итальянцы и удерживающие рекорд всех времен немцы.

Все финалисты чемпионатов мира

Команда Победы Поражения Финалы ФРГ/Германия 4 (1954, 1974, 1990, 2014) 4 (1966, 1982, 1986, 2002) 8 Бразилия 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) 1 (1998) 6 Италия 4 (1934, 1938, 1982, 2006) 2 (1970, 1994) 6 Аргентина 2 (1978, 1986) 3 (1930, 1990, 2014) 6 (2022*) Франция 2 (1998, 2018) 1 (2006) 4 (2022*) Нидерланды - 3 (1974, 1978, 2010) 3 Чехословакия - 2 (1934, 1962) 2 Венгрия - 2 (1938, 1954) 2 Уругвай 1 (1930) - 1 Англия 1 (1966) - 1 Испания 1 (2010) - 1 Швеция - 1 (1958) 1 Хорватия - 1 (2018) 1

* Несыгранный финал.

Дидье Дешам, выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (1998) и тренера (2018), стал шестым специалистом, которому удалось вывести свою команду в финал два раза. Ранее подобное удавалось Витторио Поццо, Хельмуту Шену, Марио Загалло, Карлосу Билардо и Францу Беккенбауэру. При этом лишь Поццо, Билардо и Беккенбауэр пробивались в финалы на двух турнирах кряду, а взять два титула получилось только у великого итальянца.

Тренеры, которые выходили в финал чемпионата мира более одного раза

Тренер Страна Команда Год Матч Витторио Поццо Италия Италия 1934 Чехословакия — 2:1 (д.в.) Италия 1938 Венгрия — 4:2 Хельмут Шен ФРГ ФРГ 1966 Англия — 2:4 (д.в.) ФРГ 1974 Нидерланды — 2:1 Марио Загалло Бразилия Бразилия 1970 Италия — 4:1 Бразилия 1998 Франция — 0:3 Карлос Билардо Аргентина Аргентин 1986 ФРГ — 3:2 Аргентина 1990 ФРГ — 0:1 Франц Беккенбауэр ФРГ ФРГ 1986 Аргентина — 2:3 ФРГ 1990 Аргентина — 1:0 Дидье Дешам Франция Франция 2018 Хорватия — 4:2 Франция 2022 Аргентина — ?:?

Дешам одержал 14-ю победу на чемпионатах мира в должности главного тренера и догнал по этому показателю чемпиона мира-2002 Луиза Фелипе Сколари. Чаще француза и бразильца выигрывал лишь немец Хельмут Шен, достать которого Дидье сможет только на следующем турнире.

Лидеры по победам на чемпионатах мира среди тренеров