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Сегодня, 01:23

Защитник опять вывел сборную Франции в финал чемпионата мира

Кирилл Бурдаков
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Тео Эрнандез.
Фото Global Look Press

Победный гол сборной Франции в матче с марокканцами забил левый защитник Тео Эрнандез.

Футболист «Милана» стал 14-м игроком обороны, которому удалось отличиться в полуфинале чемпионата мира. Любопытно, что именно защитники выводили Францию в два из трех предыдущих финалов. В 1998 году судьбу игры с хорватами решил дубль Лилиана Тюрама, а четыре года назад бельгийцев остановил точный удар Самюэля Юмтити. И только в 2006 году победным для французов стал гол полузащитника Зинедина Зидана, реализовавшего пенальти во встрече с Португалией.

Голы защитников в полуфиналах ЧМ

Дата

Игрок

Команда

Матч

Голы

17.06.1970

Карл-Хайнц Шнеллингер

ФРГ

Италия — 3:4 (д.в.)

90' (1:1)

17.06.1970

Таркизио Бурньич

Италия

ФРГ — 4:3 (д.в.)

98' (2:2)

08.07.1982

Мариус Трезор

Франция

ФРГ — 3:3 (пен. — 4:5)

92' (2:1)

26.05.1986

Андреас Бреме

ФРГ

Франция — 2:0

9' (1:0)

04.07.1990

Андреас Бреме

ФРГ

Англия — 1:1 (пен. — 4:3)

60' (1:0)

08.07.1998

Лилиан Тюрам

Франция

Хорватия — 2:1

47' (1:1)

08.07.1998

Лилиан Тюрам

Франция

Хорватия — 2:1

70' (2:1)

04.07.2006

Фабио Гроссо

Италия

Германия — 2:0

119' (1:0)

06.07.2010

Джованни ван Бронкхорст

Нидерланды

Уругвай — 3:2

18' (1:0)

06.07.2010

Макси Перейра

Уругвай

Нидерланды — 2:3

90+2' (2:3)

07.07.2010

Карлес Пуйоль

Испания

Германия — 1:0

73' (1:0)

10.07.2018

Самюэль Юмтити

Франция

Бельгия — 1:0

51' (1:0)

11.07.2018

Киран Триппьер

Англия

Хорватия — 1:2 (д.в.)

5' (1:0)

14.12.2022

Тео Эрнандез

Франция

Марокко — 2:0

6' (1:0)

«Трехцветные» провели 15-й полуфинал крупного турнира в своей истории и в девятый раз подряд добились успеха. В последний раз французы останавливались в шаге от финала 26 лет, когда на чемпионате Европы в Англии уступили по пенальти чехам.

Сборная Франции в полуфиналах крупных турниров

Дата

Турнир

Страна

Тренер

Соперник

Счет

1958

ЧМ

Швеция

Альбер Батте

ФРГ

1:3

1960

ЧЕ

Франция

Альбер Батте

Югославия

4:5

1982

ЧМ

Испания

Мишель Идальго

ФРГ

3:3 (пен. — 4:5)

1984

ЧЕ

Франция

Мишель Идальго

Португалия

3:2 (д.в.)

1986

ЧМ

Мексика

Анри Мишель

ФРГ

0:2

1996

ЧЕ

Англия

Эме Жаке

Чехия

0:0 (пен. — 5:6)

1998

ЧМ

Франция

Эме Жаке

Хорватия

2:1

2000

ЧЕ

Бельгия/Нидерланды

Роже Лемерр

Португалия

2:1 (д.в.)

2001

КК

Корея/Япония

Роже Лемерр

Бразилия

2:1

2003

КК

Франция

Роже Лемерр

Турция

3:2

2006

ЧМ

Германия

Раймон Доменек

Португалия

1:0

2016

ЧЕ

Франция

Дидье Дешам

Германия

2:0

2018

ЧМ

Россия

Дидье Дешам

Бельгия

1:0

2021

ЛН

Италия

Дидье Дешам

Бельгия

3:2

2022

ЧМ

Катар

Дидье Дешам

Марокко

2:0

ЧМ — чемпионат мира, ЧЕ — чемпионат Европы, КК — Кубок конфедераций, ЛН — Лига наций.

По числу выходов в финал ЧМ (четыре) сборная Франции занимает пятое место в истории. В 1998 и 2018 годах «Трехцветные» брали титул, а в 2006-м проиграли по пенальти итальянцам. Чаще в решающем матче участвовали аргентинцы, для которых воскресный финал окажется шестым в истории, бразильцы, итальянцы и удерживающие рекорд всех времен немцы.

Все финалисты чемпионатов мира

Команда

Победы

Поражения

Финалы

ФРГ/Германия

4 (1954, 1974, 1990, 2014)

4 (1966, 1982, 1986, 2002)

8

Бразилия

5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

1 (1998)

6

Италия

4 (1934, 1938, 1982, 2006)

2 (1970, 1994)

6

Аргентина

2 (1978, 1986)

3 (1930, 1990, 2014)

6 (2022*)

Франция

2 (1998, 2018)

1 (2006)

4 (2022*)

Нидерланды

-

3 (1974, 1978, 2010)

3

Чехословакия

-

2 (1934, 1962)

2

Венгрия

-

2 (1938, 1954)

2

Уругвай

1 (1930)

-

1

Англия

1 (1966)

-

1

Испания

1 (2010)

-

1

Швеция

-

1 (1958)

1

Хорватия

-

1 (2018)

1

* Несыгранный финал.

Дидье Дешам, выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (1998) и тренера (2018), стал шестым специалистом, которому удалось вывести свою команду в финал два раза. Ранее подобное удавалось Витторио Поццо, Хельмуту Шену, Марио Загалло, Карлосу Билардо и Францу Беккенбауэру. При этом лишь Поццо, Билардо и Беккенбауэр пробивались в финалы на двух турнирах кряду, а взять два титула получилось только у великого итальянца.

Тренеры, которые выходили в финал чемпионата мира более одного раза

Тренер

Страна

Команда

Год

Матч

Витторио Поццо

Италия

Италия

1934

Чехословакия — 2:1 (д.в.)

Италия

1938

Венгрия — 4:2

Хельмут Шен

ФРГ

ФРГ

1966

Англия — 2:4 (д.в.)

ФРГ

1974

Нидерланды — 2:1

Марио Загалло

Бразилия

Бразилия

1970

Италия — 4:1

Бразилия

1998

Франция — 0:3

Карлос Билардо

Аргентина

Аргентин

1986

ФРГ — 3:2

Аргентина

1990

ФРГ — 0:1

Франц Беккенбауэр

ФРГ

ФРГ

1986

Аргентина — 2:3

ФРГ

1990

Аргентина — 1:0

Дидье Дешам

Франция

Франция

2018

Хорватия — 4:2

Франция

2022

Аргентина — ?:?

Дешам одержал 14-ю победу на чемпионатах мира в должности главного тренера и догнал по этому показателю чемпиона мира-2002 Луиза Фелипе Сколари. Чаще француза и бразильца выигрывал лишь немец Хельмут Шен, достать которого Дидье сможет только на следующем турнире.

Лидеры по победам на чемпионатах мира среди тренеров

Тренер

Страна

Команды

Матчи

Победы

Хельмут Шен

ФРГ

ФРГ

25

16

Дидье Дешам

Франция

Франция

18

14

Луиз Фелипе Сколари

Бразилия

Бразилия, Португалия

21

14

Марио Загалло

Бразилия

Бразилия

20

13

Йоахим Лев

Германия

Германия

17

12

Оскар Табарес

Уругвай

Уругвай

20

10

Карлос Алберто Парейра

Бразилия

Кувейт, ОАЭ, Бразилия, Сауд.Аравия

20

10
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Тео Эрнандес
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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