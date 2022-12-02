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Сегодня, 16:56

Корея — Португалия: Роналду выйдет в стартовом составе, Бруну Фернандеш остался в запасе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш.
Фото AFP

Сборные Кореи и Португалии объявили составы на матч 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

Корея: Ким Сын Гю, Квон Ген Вон, Ким Ен Гвон, Ким Мун Хван, Ким Джин Су, Ли Джэ Сон, Ли Кан Ин, Сон Хын Мин, Хван Ин Бом, Чон У Ен, Гуе Сон Чо.

Запасные: Сон Бом Гын, Чо Хен У, Квон Чхан Хун, Ким Мин Джэ, Ким Тэ Хван, Мин Кю Сон, На Санг Хо, Сон Джун Хо, Сын Хо Бэк, Хван Ви Чо, Хван Хи Чхан, Хон Чхоль, Чон Гю, Чон У Ён, Чо Ю Мин.

Португалия: Диогу Кошта, Канселу, Далот, Пепе, Антониу Силва, Витинья, Жоау Мариу, Матеус Нунес, Невеш, Орта, Роналду.

Запасные: Патрисиу, Жозе Са, Андре Силва, Бернарду Силва, Геррейру, Диаш, Феликс, Карвалью, Леау, Палинья, Рамуш, Фернандеш.

Португалия лидирует в группе H с 6 очками и уже досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022. Корея занимает третью строчку с 1 очком.

Матч Корея — Португалия состоится сегодня, 2 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Чемпионат мира. Группа H
02 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Корея
Португалия

Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная Португалии по футболу
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