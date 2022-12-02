Корея — Португалия: Роналду выйдет в стартовом составе, Бруну Фернандеш остался в запасе

Сборные Кореи и Португалии объявили составы на матч 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

Корея: Ким Сын Гю, Квон Ген Вон, Ким Ен Гвон, Ким Мун Хван, Ким Джин Су, Ли Джэ Сон, Ли Кан Ин, Сон Хын Мин, Хван Ин Бом, Чон У Ен, Гуе Сон Чо.

Запасные: Сон Бом Гын, Чо Хен У, Квон Чхан Хун, Ким Мин Джэ, Ким Тэ Хван, Мин Кю Сон, На Санг Хо, Сон Джун Хо, Сын Хо Бэк, Хван Ви Чо, Хван Хи Чхан, Хон Чхоль, Чон Гю, Чон У Ён, Чо Ю Мин.

Португалия: Диогу Кошта, Канселу, Далот, Пепе, Антониу Силва, Витинья, Жоау Мариу, Матеус Нунес, Невеш, Орта, Роналду.

Запасные: Патрисиу, Жозе Са, Андре Силва, Бернарду Силва, Геррейру, Диаш, Феликс, Карвалью, Леау, Палинья, Рамуш, Фернандеш.

Португалия лидирует в группе H с 6 очками и уже досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022. Корея занимает третью строчку с 1 очком.

Матч Корея — Португалия состоится сегодня, 2 декабря и начнется в 18.00 (мск).