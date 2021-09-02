Япония проиграла Оману в первом матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022
Сборная Японии проиграла Оману в матче первого тура азиатского отборочного турнира ЧМ-2022.
Японцы уступили на своем поле со счетом 0:1, автором единственного мяча стал форвард оманцев Иссам Аль Саби.
ЧМ. Отборочный турнир. Азия
3-й раунд. Группа B
Япония — Оман — 0:1 (0:0)
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