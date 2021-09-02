Роналду пропустит матч отбора к ЧМ-2022 Португалии с Азербайджаном из-за желтой карточки
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч отбора к ЧМ-2022 с Азербайджаном, который пройдет 7 сентября.
1 сентября 36-летний португалец оформил дубль в игре против Ирландии (2:1) и привел команду к победе. Празднуя свой второй гол, он сорвал с себя футболку, за что получил желтую карточку. Из-за перебора предупреждений нападающий пропустит игру с Азербайджаном.
4 сентября сборная Португалии проведет товарищеский матч с командой Кипра. В этой встрече Роналду сможет участвовать.
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