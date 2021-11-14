Влашич и Ловрен выйдут в стартовом составе сборной Хорватии на матч с Россией
Стал известен стартовый состав сборной Хорватии на матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России.
В составе хорватской сборной с первых минут выйдут: Грбич, Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович, Пашалич, Брозович, Модрич, Перишич, Крамарич и Влашич.
Встреча Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
После девяти туров отборочного турнира Россия с 22 очками возглавляет группу Н. Хорватии набрала 20 очков и идет на втором месте. Таким образом, для прямого выхода на чемпионат мира российской сборной достаточно ничьей в предстоящем матче.
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Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/european-qualifiers/match/2030992--croatia-vs-russia/?iv=true
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