Габулов: «Россия может добиться положительного результата в матче с Хорватией»
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Хорватии.
«Игроки подготовились и прекрасно понимают, какое на них может быть давление со стороны трибун, — приводит слова Габулова «Чемпионат». — Сегодня для всей Хорватии решающий день, заряженность футболистов и болельщиков будет на запредельной. Но сейчас сборная Хорватии не на том высоком уровне, на котором была в 2018 году. Игра в «Лужниках» это подтвердила. С ними можно играть на победу. Ключевое — выдержать начальный натиск и не дрогнуть психологически. Россия может добиться положительного результата в матче с Хорватией».
Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
После девяти туров отборочного турнира Россия с 22 очками возглавляет группу Н. Хорватии набрала 20 очков и занимает втором месте. Таким образом, для прямого выхода на чемпионат мира российской сборной достаточно ничьей в предстоящей игре.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4513103-gabulov-sejchas-horvatiya-ne-na-tom-vysokom-urovne-mozhno-igrat-na-pobedu.html
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