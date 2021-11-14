Габулов: «Россия может добиться положительного результата в матче с Хорватией»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Хорватии.

«Игроки подготовились и прекрасно понимают, какое на них может быть давление со стороны трибун, — приводит слова Габулова «Чемпионат». — Сегодня для всей Хорватии решающий день, заряженность футболистов и болельщиков будет на запредельной. Но сейчас сборная Хорватии не на том высоком уровне, на котором была в 2018 году. Игра в «Лужниках» это подтвердила. С ними можно играть на победу. Ключевое — выдержать начальный натиск и не дрогнуть психологически. Россия может добиться положительного результата в матче с Хорватией».

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

После девяти туров отборочного турнира Россия с 22 очками возглавляет группу Н. Хорватии набрала 20 очков и занимает втором месте. Таким образом, для прямого выхода на чемпионат мира российской сборной достаточно ничьей в предстоящей игре.