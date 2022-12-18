Линекер: «Если Месси выиграет ЧМ, это будет самый красивый финал самой невероятной карьеры»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер заявил, что если форвард сборной Аргентины Лионель Месси выиграет ЧМ-2022, это будет самый красивый финал его карьеры.

«Романтик во мне будет болеть за Месси? Думаю, в глубине души — да. Я просто наслаждался его карьерой. Он так много дал футболу. Доставлял мне удовольствие на протяжении почти двух десятилетий. Я смотрел сотни, сотни и сотни его матчей. И нет ни одной игры, даже в его обычные дни, когда он не делает что-то, о чем я думаю: «Как ты это делаешь?» Думаю, было бы идеально.

Франция — очень хорошая команда. И я не думаю, что это повлияет на то, что мы думаем о Месси, если он не выиграет. Но если Лео победит, это будет самый красивый финал самой невероятной карьеры», — приводит слова Линекера сайт ФИФА.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).