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Линекер: «Если Месси выиграет ЧМ, это будет самый красивый финал самой невероятной карьеры»

Линекер заявил, что если Месси выиграет ЧМ-2022, это будет самый красивый финал карьеры
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер заявил, что если форвард сборной Аргентины Лионель Месси выиграет ЧМ-2022, это будет самый красивый финал его карьеры.

«Романтик во мне будет болеть за Месси? Думаю, в глубине души — да. Я просто наслаждался его карьерой. Он так много дал футболу. Доставлял мне удовольствие на протяжении почти двух десятилетий. Я смотрел сотни, сотни и сотни его матчей. И нет ни одной игры, даже в его обычные дни, когда он не делает что-то, о чем я думаю: «Как ты это делаешь?» Думаю, было бы идеально.

Франция — очень хорошая команда. И я не думаю, что это повлияет на то, что мы думаем о Месси, если он не выиграет. Но если Лео победит, это будет самый красивый финал самой невероятной карьеры», — приводит слова Линекера сайт ФИФА.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск). 

 
ЧМ&nbsp;2022, финал Аргентина&nbsp;&mdash; Франция. ЧМ 2022, финал Аргентина — Франция: кто заберет золото в Катаре? Онлайн-трансляция

 

Источник: ФИФА

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Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
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Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
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Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Гари Линекер
2
1
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