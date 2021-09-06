Валерий Карпин: «Если Смолов выйдет в основе, то он может быть капитаном»
20:15
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, может ли Федор Смолов стать капитаном команды.
«Федор сегодня здесь, потому что я решил, что он сегодня пойдет на пресс-конференцию, — сказал Карпин. — Будет ли он капитаном? Может быть. У нас все капитаны. Если будет в основе, то может быть и он».
Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 мск. Игру в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.
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