Валерий Карпин: «Атмосфера на стадионе была обалденная, спасибо огромное болельщикам»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии поблагодарил болельщиков за поддержку.

— Был огромный баннер, посвященный вам, были скандирования болельщиков в ваш адрес, около стадиона даже шарфы продавали по 900 рублей с вашим изображением. Но во время матча Александр Мостовой говорил, что рано культивировать ваш образ, надо сначала чего-то добиться. Как вы к этому относитесь?

— По 900 рублей? По соточке мне бы отстегивали — тогда вообще нормально было, тогда пусть культивирует. А так не надо ничего культивировать. Игра сборной должна культивировать любовь к этой сборной, к футболистам. Это все искусственное, это не работает долго. Мне лично надо думать по поводу игры сборной, чтобы за нее болели. А по поводу использования имиджевых прав — вопрос не ко мне. Атмосфера на стадионе была обалденная, спасибо огромное болельщикам. Давно в такой обстановке не играли ни клубы, ни сборная. Думаю, это помогло ребятам, когда сил уже было мало, биться, бороться и добиться такого результата.