Валерий Карпин: «Атмосфера на стадионе была обалденная, спасибо огромное болельщикам»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии поблагодарил болельщиков за поддержку.
— Был огромный баннер, посвященный вам, были скандирования болельщиков в ваш адрес, около стадиона даже шарфы продавали по 900 рублей с вашим изображением. Но во время матча Александр Мостовой говорил, что рано культивировать ваш образ, надо сначала чего-то добиться. Как вы к этому относитесь?
— По 900 рублей? По соточке мне бы отстегивали — тогда вообще нормально было, тогда пусть культивирует. А так не надо ничего культивировать. Игра сборной должна культивировать любовь к этой сборной, к футболистам. Это все искусственное, это не работает долго. Мне лично надо думать по поводу игры сборной, чтобы за нее болели. А по поводу использования имиджевых прав — вопрос не ко мне. Атмосфера на стадионе была обалденная, спасибо огромное болельщикам. Давно в такой обстановке не играли ни клубы, ни сборная. Думаю, это помогло ребятам, когда сил уже было мало, биться, бороться и добиться такого результата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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