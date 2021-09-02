Карпин оценил игру Самошникова в матче с Хорватией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после ничьей с Хорватией (0:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 оценил игру Ильи Самошникова.
— Самошников вышел на замену, но сначала почему-то направо. Он усилил игру? Как впечатление?
— Самошников вышел очень прилично. У него был дебют, тоже, как и Захарян, не стушевался. Играл на своем хорошем уровне, как в «Рубине». Направо убежал в запаре. Я, наверное, тоже виноват. Сказал ему: «Выходишь на свою позицию». Он в запаре убежал направо, потом увидел, поменял их. Моя вина в том, что не сказал четко: выходишь налево. Подразумевал, что он понимал — если тренируется слева, туда и выходит. Я виноват.
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