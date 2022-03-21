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Сегодня, 12:58

В Польше сообщили о положительном тесте на коронавирус у Рыбуса

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футболист «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус получил положительный результат теста на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба Польского футбольного союза, защитник не сможет принять участие в тренировочном сборе национальной команды, который начинается сегодня, 21 марта, в Катовице. Также сборы пропустит нападающий Кароль Свидерский, у которого диагностировано растяжение мышцы.

Сборная Польши 24 марта проведет товарищеский матч с командой Шотландии в Глазго. В финальной части отбора к чемпионату мира поляки сыграют с победителем матча между командами Швеции и Чехии 29 марта.

24 марта сборная Польши должна была сыграть против команды России в стыковом матче отборочного раунда чемпионата мира. 8 марта Международная федерация футбола объявила о том, что сборная Польши автоматически стала финалистом отбора к чемпионату мира после отстранения российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://pzpn.pl/reprezentacje/reprezentacja-a/aktualnosci/2022-03-21/karol-swiderski-i-maciej-rybus-nie-przyjada-na-zgrupowanie-reprezentacji
Мацей Рыбус
Футбол
Сборная Польши по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Чемпионат мира по футболу 2022
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