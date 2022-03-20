Гарет Саутгейт прокомментировал нарушение прав человека в Катаре

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о нарушениях прав человека в Катаре.

«У меня есть опасения по поводу проведения этого турнира. Первое — это строительство стадионов, но они уже есть, с этим ничего не сделать. Также есть опасения по поводу прав рабочих и условий, в которых они живут, сохраняются. Все видят, что ситуация улучшилась, но они все еще не в том положении, в котором могли бы быть.

В ходе обсуждений, которые у меня были, я понял, что некоторые представители прав женщин, ЛГБТ-сообществ не поедут на чемпионат мира, и это большая жалость», — цитирует Саутгейта Sky Sports.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 22 ноября по 18 декабря.