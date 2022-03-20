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Сегодня, 10:54

Гарет Саутгейт прокомментировал нарушение прав человека в Катаре

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о нарушениях прав человека в Катаре.

«У меня есть опасения по поводу проведения этого турнира. Первое — это строительство стадионов, но они уже есть, с этим ничего не сделать. Также есть опасения по поводу прав рабочих и условий, в которых они живут, сохраняются. Все видят, что ситуация улучшилась, но они все еще не в том положении, в котором могли бы быть.

В ходе обсуждений, которые у меня были, я понял, что некоторые представители прав женщин, ЛГБТ-сообществ не поедут на чемпионат мира, и это большая жалость», — цитирует Саутгейта Sky Sports.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 22 ноября по 18 декабря.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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