В первом матче на чемпионате мира-2022 Сенегал сыграет с Нидерландами

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала полное расписание чемпионата мира-2022. Жеребьевка состоялась в пятницу, 1 апреля. Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

В матче открытия турнира сборная Сенегала встретится с командой Нидерландов. Игра начнется в 13.00 по московскому времени. В официальном расписании этот матч номер 2.

Изначально планировалось, что в матче открытия сыграют Катар и Эквадор. Однако эта встреча начнется в 19.00. Также перед этой игрой состоится матч Англия — Иран (матч номер 3) — 16.00. Закроет первый игровой день встреча США против победителя европейских стыков (Шотландия/Украина — Уэльс) — 22.00.

Игры группового турнира пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря.