Тренерский штаб сборной России не будет вызывать игрока в качестве замены травмированному Чистякову
Тренерский штаб сборной России по футболу не будет вызывать игрока вместо защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, который получил травму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной команды.
Сегодня, 1 сентября стало известно, что 27-летний Чистяков покинул расположение сборной из-за травмы голеностопа. Отметим, что футболист был вызван в команду 28 августа вместо получившего травму Станислава Магкеева из «Локомотива».
Сегодня сборная России проведет первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина против Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Начало встречи — в 21.45 (мск). Помимо этой встречи, национальная команда проведет еще две игры в сентябре: против Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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