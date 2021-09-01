Тренерский штаб сборной России не будет вызывать игрока в качестве замены травмированному Чистякову

Тренерский штаб сборной России по футболу не будет вызывать игрока вместо защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, который получил травму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

Сегодня, 1 сентября стало известно, что 27-летний Чистяков покинул расположение сборной из-за травмы голеностопа. Отметим, что футболист был вызван в команду 28 августа вместо получившего травму Станислава Магкеева из «Локомотива».

Сегодня сборная России проведет первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина против Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Начало встречи — в 21.45 (мск). Помимо этой встречи, национальная команда проведет еще две игры в сентябре: против Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).