Матч Россия — Мальта на РЕН ТВ прокомментирует Илья Казаков
Матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Мальта на канале РЕН ТВ будет комментировать Илья Казаков.
Игра Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 21.45 (мск).
Прямая трансляция матча будет доступна в прямом телеэфире и на сайте РЕН ТВ.
Сборная России занимает второе место в группе H с 6 очками в 3 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей. Сегодня россияне примут хорватов в «Лужниках», эта игра станет первой для команды после назначения главным тренером Валерия Карпина.
С 2005 по 2015 год Казаков работал пресс-атташе сборной России по футболу. Также известный комментатор является колумнистом «СЭ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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