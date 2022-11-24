Тео Эрнандез поддержал травмированного брата Люка
Защитник сборной Франции Тео Эрнандез поддержал своего брата Люка Эрнандеза, который больше не сыграет на чемпионате мира-2022 из-за травмы крестообразных связок колена, полученной в матче против Австралии (4:1).
«Больших сил тебе, мой брат. Будь сильнее чем когда-либо», — написал Тео в Twitter.
У главного тренера сборной Франции Дидье Дешама с вечера понедельника больше нет возможности вызвать игрока на замену Эрнандезу.
Ранее сборная Франции лишилась из-за травм Карима Бензема, Кристофера Нкунку, Поля Погба, Преснеля Кимпембе, Н'Голо Канте и Майка Меньяна.
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