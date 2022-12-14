Жена Малкина: «Не знаю каким богам надо молиться Месси и за него перед игрой с Францией, но начинать надо уже сегодня»

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, известная телеведущая Анна Кастерова поздравила сборную Аргентины с выходом в финал ЧМ-2022.

«Аргентина в финале! Этот чемпионат Месси, пусть так будет до самого конца!

Не знаю каким богам надо молиться Месси и за него перед игрой с Францией, но начинать надо уже сегодня.

Говорят Франция уже намолила возвращение в состав Бензема», — написала Кастерова в Telegram-канале.

Сборная Аргентины победила команду Хорватии (3:0) и в шестой раз сыграет в финале чемпионата мира (1930, 1978, 1986, 1990, 2014, 2022). Аргентинцы дважды побеждали в турнире (1978, 1986).