Аргентина догнала Бразилию и Италию по финалам чемпионатов мира
Сборная Аргентины разгромила хорватов и продлила серию побед в полуфиналах чемпионатов мира.
Ранее южноамериканцы делали шаг в финал, обыгрывая США (1930), Бельгию (1986), Италию (1990) и Нидерланды (2014), ни разу не уступив на полуфинальной стадии. Еще раз — на чемпионском ЧМ-1978 — аргентинцы попали в финал, став первыми в своем квартете во втором групповом турнире.
Полуфиналы чемпионатов мира с участием сборной Аргентины
|
Дата
|
Город
|
Главный тренер
|
Соперник
|
Счет
|
26.07.1930
|
Монтевидео
|
Франсиско Оласар, Хуан Хосе Трамутола
|
США
|
6:1
|
25.06.1986
|
Мехико
|
Карлос Билардо
|
Бельгия
|
2:0
|
03.07.1990
|
Наполи
|
Карлос Билардо
|
Италия
|
1:1 (пен. — 4:3)
|
09.07.2014
|
Сан-Паулу
|
Алехандро Сабелья
|
Нидерланды
|
0:0 (пен. — 4:2)
|
13.12.2022
|
Лусаил
|
Лионель Скалони
|
Хорватия
|
3:0
По числу финалов двукратные чемпионы мира сравнялась с бразильцами и итальянцами, на счету которых пять и четыре победы соответственно. Чаще в титульных матчах играли только немцы, которые завоевали четыре золотые и четыре серебряные медали ЧМ. Соперником команды Лионеля Скалони станет либо Франция, трижды выходившая в финал, либо уже обновившее свой рекорд Марокко.
Все финалисты чемпионатов мира
|
Команда
|
Победы
|
Поражения
|
Финалы
|
ФРГ/Германия
|
4 (1954, 1974, 1990, 2014)
|
4 (1966, 1982, 1986, 2002)
|
8
|
Бразилия
|
5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
|
1 (1998)
|
6
|
Италия
|
4 (1934, 1938, 1982, 2006)
|
2 (1970, 1994)
|
6
|
Аргентина
|
2 (1978, 1986)
|
3 (1930, 1990, 2014)
|
6 (2022*)
|
Франция
|
2 (1998, 2018)
|
1 (2006)
|
3
|
Нидерланды
|
-
|
3 (1974, 1978, 2010)
|
3
|
Чехословакия
|
-
|
2 (1934, 1962)
|
2
|
Венгрия
|
-
|
2 (1938, 1954)
|
2
|
Уругвай
|
1 (1930)
|
-
|
1
|
Англия
|
1 (1966)
|
-
|
1
|
Испания
|
1 (2010)
|
-
|
1
|
Швеция
|
-
|
1 (1958)
|
1
|
Хорватия
|
-
|
1 (2018)
|
1
* Несыгранный финал.
Всего в седьмой раз в истории чемпионатов мира полуфинал завершился с крупным счетом. Причем в после 64 года разгромить соперников получалось только у сборных Германии (в 2014-м) и Аргентины (во вторник). Любопытно, что аргентинцы оказались первой командой, которой удалось крупно победить в полуфиналах. 92 года назад со счетом 6:1 была уничтожена сборная США.
Разгромы в полуфиналах чемпионатов мира
|
Дата
|
Город
|
Победитель
|
Проигравший
|
Счет
|
26.07.1930
|
Монтевидео
|
Аргентина
|
США
|
6:1
|
27.07.1930
|
Монтевидео
|
Уругвай
|
Югославия
|
6:1
|
16.06.1938
|
Париж
|
Венгрия
|
Швеция
|
5:1
|
30.06.1954
|
Базель
|
ФРГ
|
Австрия
|
6:1
|
24.06.1958
|
Сольна
|
Бразилия
|
Франция
|
5:2
|
08.07.2014
|
Белу-Оризонте
|
Германия
|
Бразилия
|
7:1
|
13.12.2022
|
Лусаил
|
Аргентина
|
Хорватия
|
3:0