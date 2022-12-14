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Сегодня, 00:45

Аргентина догнала Бразилию и Италию по финалам чемпионатов мира

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Сборная Аргентины.
Фото Reuters

Сборная Аргентины разгромила хорватов и продлила серию побед в полуфиналах чемпионатов мира.

Ранее южноамериканцы делали шаг в финал, обыгрывая США (1930), Бельгию (1986), Италию (1990) и Нидерланды (2014), ни разу не уступив на полуфинальной стадии. Еще раз — на чемпионском ЧМ-1978 — аргентинцы попали в финал, став первыми в своем квартете во втором групповом турнире.

Полуфиналы чемпионатов мира с участием сборной Аргентины

Дата

Город

Главный тренер

Соперник

Счет

26.07.1930

Монтевидео

Франсиско Оласар, Хуан Хосе Трамутола

США

6:1

25.06.1986

Мехико

Карлос Билардо

Бельгия

2:0

03.07.1990

Наполи

Карлос Билардо

Италия

1:1 (пен. — 4:3)

09.07.2014

Сан-Паулу

Алехандро Сабелья

Нидерланды

0:0 (пен. — 4:2)

13.12.2022

Лусаил

Лионель Скалони

Хорватия

3:0

По числу финалов двукратные чемпионы мира сравнялась с бразильцами и итальянцами, на счету которых пять и четыре победы соответственно. Чаще в титульных матчах играли только немцы, которые завоевали четыре золотые и четыре серебряные медали ЧМ. Соперником команды Лионеля Скалони станет либо Франция, трижды выходившая в финал, либо уже обновившее свой рекорд Марокко.

Все финалисты чемпионатов мира

Команда

Победы

Поражения

Финалы

ФРГ/Германия

4 (1954, 1974, 1990, 2014)

4 (1966, 1982, 1986, 2002)

8

Бразилия

5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

1 (1998)

6

Италия

4 (1934, 1938, 1982, 2006)

2 (1970, 1994)

6

Аргентина

2 (1978, 1986)

3 (1930, 1990, 2014)

6 (2022*)

Франция

2 (1998, 2018)

1 (2006)

3

Нидерланды

-

3 (1974, 1978, 2010)

3

Чехословакия

-

2 (1934, 1962)

2

Венгрия

-

2 (1938, 1954)

2

Уругвай

1 (1930)

-

1

Англия

1 (1966)

-

1

Испания

1 (2010)

-

1

Швеция

-

1 (1958)

1

Хорватия

-

1 (2018)

1

* Несыгранный финал.

Всего в седьмой раз в истории чемпионатов мира полуфинал завершился с крупным счетом. Причем в после 64 года разгромить соперников получалось только у сборных Германии (в 2014-м) и Аргентины (во вторник). Любопытно, что аргентинцы оказались первой командой, которой удалось крупно победить в полуфиналах. 92 года назад со счетом 6:1 была уничтожена сборная США.

Разгромы в полуфиналах чемпионатов мира

Дата

Город

Победитель

Проигравший

Счет

26.07.1930

Монтевидео

Аргентина

США

6:1

27.07.1930

Монтевидео

Уругвай

Югославия

6:1

16.06.1938

Париж

Венгрия

Швеция

5:1

30.06.1954

Базель

ФРГ

Австрия

6:1

24.06.1958

Сольна

Бразилия

Франция

5:2

08.07.2014

Белу-Оризонте

Германия

Бразилия

7:1

13.12.2022

Лусаил

Аргентина

Хорватия

3:0

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 1
Сиэтл 0
1-й период

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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