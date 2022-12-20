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Тчуамени извинился перед болельщиками за промах в серии пенальти в финале ЧМ против Аргентины

Иван Торопцев
Корреспондент
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Орельен Тчуамени проходит мимо кубка мира.
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени извинился перед болельщиками за свой промах в серии пенальти в финале ЧМ-2022 против Аргентины (3:3, по пенальти — 2:4).

«Чтобы избавиться от разочарования и горечи, понадобится время. Мы сделали все, что могли. Я взял ответственность на себя, это не сработало, и я — первый, кто должен извиниться. Убежден, что у сборной Франции светлое будущее, особенно если мы можем рассчитывать на вас, болельщиков», — написал Тчуамени в Twitter.

В серии пенальти аргентинцы забили все четыре 11-метровых, у французов помимо Тчуамени промахнулся Кингсли Коман.

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Сборная Франции по футболу
Орельен Тчуамени
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